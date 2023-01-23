banner607

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için uygun bir tarih olduğunu gördük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için uygun bir tarih olduğunu gördük.

Politika 23.01.2023, 18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için uygun bir tarih olduğunu gördük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için uygun bir tarih olduğunu gördük.

Yorumlar (0)