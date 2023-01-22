Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 Mart’ta yetkimi kullanacağım, ondan sonra 60 gün süre var"

BURSA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 Mart’ta Cumhurbaşkanı olarak yetkimizi kullanacağız. Ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de Yüksek Seçim Kurulu değerlendirecek. Biz kararımızı 10’unda açıklayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’daki gençlik buluşmasında yöneltilen soruları cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

“Birileri burada hedef saptırmaya gayret ediyor. Bu erken seçim falan değil. Seçimi öne almaktır. Bir diğer adım olarak da, bir güncelleme yaptık. Bu güncellemeyle birlikte bu adımı attık. Cumhur İttifakı olarak da, Devlet Bahçeli ile bu görüşmelerimizi yaparak zaman kaybına tahammül yok. Bunun en ince ayrıntısına kadar inceleyerek belirledik. Yaz tatilinden, Karadeniz’deki çay toplamaya kadar hepsini düşündük. Öğrencilerimizin durumları bizler için çok önemliydi. Resmi olarak Cumhurbaşkanının burada bir yetkisi var. O da Mart 10. 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı olarak bu yetkimizi kullanacağız. Ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de Yüksek Seçim Kurulu değerlendirecek. Biz kararımızı 10’unda açıklayacağız."

Yabancı basının 2023 seçimlerine önem verdiğini belirten bir genç, soracağı soruda duraksayınca, “Cumhurbaşkanım dünyayı titretiyorsunuz. Sizin karşınızda heyecanlanmamak elde değil’ demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, gencin heyecanlanmasına değinerek, “Ben bu kadar heyecanlanıyorum diyor. Sen bu milletin evladı olarak bu kadar heyecanlanırsan, İngiliz nasıl heyecanlanmasın. İlk defa söyledikleri laflar değil. İnşallah bütün mesele, Allah nasip ederse, seçim sonrası neticelerde bunlar ne yapacaklar o çok önemli” dedi.

“Gel oyunu da bize ver, çünkü inanın bu adamların eline bu memleket kalırsa yazık olur”

Kendilerinin döneminde çok garip bir öğretim geçirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz çok fakir okuduk. Kitaplarımızı, kalemlerimizi, defterlerimizi bulamazdık. Teksir notu nedir? Biz kitap olmadığı için o teksir notlarıyla okurduk. O teksir notları da onun makinesi çalışır. O mürekkepler o saman kağıdının üzerine dağılır. Abilerimizden bize satmalarını isterdik. Bize satmazlardı. Kitabı kırtasiyeciden alamazdık. Defter için 10 gün süre verirlerdi. Biz geldik ne yaptık. Bu çileyi biz yeni nesle çektirmeyelim. Okullar açıldığında sıraların üzerinde kitaplarınızı buluyor musunuz? Artık yardımcı ders kitaplarınızı da sıralarınız üzerine koyduk. Ama bunun hassasiyetini ve inceliğini annelere, babalara ve bütün komşulara anlatmamız lazım. Böyle bir akım, böyle bir nesli hazırlıyoruz. Bunun için de diyoruz ki, marifet iltifata tabidir. Bunları yapan bir iktidar milletinden ne istiyor. Gel oyunu da bize ver. Çünkü, inanın bu adamların eline bu memleket kalırsa, yazık olur. Onun için çok çalışacağız. Çok gayret göstereceğiz. Bu çileyi çektiysek, yeni nesle çektirmeyelim istedik” şeklinde konuştu.

“Muhalefetin adaylarını oy pusulasında sürpriz olarak mı sunacaklar” sorusuna da cevap veren Erdoğan, “İşte gençlik bu Bay Kemal. Biz sizleri çok seviyoruz. Biz sizlerde beraber inşallah kadırgaları yürütürüz” dedi.

Oy kullanamayacak bir gencin, ”Seçim tarihi ile ilgili düşünceniz değişebilir mi? Haziran doğumluyum. Ben sizden başkasına oy vermek istemiyorum” sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde cevap verdi:

“Olan oldu. Yola revan olduk. İnşallah sen 100 genç bulacaksın. İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Sende ben bunu görüyorum.”

“O hedefi inşallah Kızıl Elma ile vurup indireceğiz”

Milli olan her şeye muhalif olan bir muhalefetin olduğunu ve bununda gençleri korkuttuğu sorusuna ise Erdoğan, “Sen git çocuk bezi sat. Onların asıl mesleği odur. Üzüntüm şudur. 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun. Bu ülkede, savunma sanayinde, şu anda bini aşkın firma var. Ne cahil adamsın sen ya, kalkacak Baykar bu eserleri ortaya koyacak. Sen geleceksin önünü keseceksin. Nereden bu imkanı buluyorsun. Nasıl bir yatırımcının önünü kesebilirsin. Kaldı ki, bu grup devletten kredi falan bir grupta değil. Son eser Kızıl Elma. Bizim hayalimiz tabi. O hedefi inşallah Kızıl Elma ile vurup indireceğiz.”