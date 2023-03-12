Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hatay Defne Sahra Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 yıl içinde Hatay ve ilçelerini ayağa kaldırmayı planlıyoruz" dedi.