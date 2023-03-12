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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 yıl içinde Hatay ve ilçelerini ayağa kaldırmayı planlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hatay Defne Sahra Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 yıl içinde Hatay ve ilçelerini ayağa kaldırmayı planlıyoruz" dedi.
Politika 12.03.2023, 20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hatay Defne Sahra Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 yıl içinde Hatay ve ilçelerini ayağa kaldırmayı planlıyoruz" dedi.