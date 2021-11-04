Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan birlik mesajı:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk milletinin adını Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halktan aldığını belirterek, “Milletimizin adı; Türkmen’i, Kürt’ü, Laz’ı Arap’ı, Zaza’sı, Boşnak’ı, Arnavut’u, Abhaz’ı, Çerkes’i, Roman’ı, Alevi’si, Sünni’si ile eşit ve birinci sınıf Türkiye vatandaşı olan büyük Türk milletidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, yazılı bir şekilde yaptığı “birlik” mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türk milleti dendiğini aktararak, “Asabiyetten uzak, ortak gayeler etrafında asırlarca bir ve beraber yaşamış, kanımız kanımıza, canımız, canımıza karışmış neticede benzersiz ‘Anadolu Ebrusu’ bir millet olmuşuz” ifadelerine yer verdi.

“İz bırakanların, izi takip edilir.” sözüne atıf yapan Topçu, “Tarihte iz bırakan şanlı ecdadımıza layık olmak için millet olarak zamanı yakalamanın ötesinde, geleceği inşa etme gayretindeyiz. Bayrak düşmemiş, milletimizin bağrında saklıdır. Ve inanıyoruz ki bu asır ‘Türk Asrı’ asrın en gür sesi de ‘İslam’ın Sesi’ olacaktır.

Bizi; ‘Biz’ yapan ortak kadim kültüre, köklü devlet tecrübesine ve bir asırlık Cumhuriyet birikimine sahip, canı canına, kanı kanına karışmış olan bu aziz millet, nice fitneleri yok ederek, tezgahlar yıkıp, kumpasları bozarak bugünlere gelmiştir” dedi.

Türkiye’de, 21. yüzyılda, yaşanmış onca acıya rağmen hiç kimsenin ana sütü gibi helal olan anadil arkasına sığınarak postmodern bölücülük yapamayacağını kaydeden Topçu, “Türkçe; hepimizin tutunduğu ortak halat ve hepimizin devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi dilidir, devlete millette bu halatı hiçbir güce asla kestirmez. Devletimizin adı; Türk devletidir. Vatanımızın adı: Türkiye’dir. Milletimizin adı; Türkmen’i, Kürt’ü, Laz’ı Arap’ı, Zaza’sı, Boşnak’ı, Arnavut’u, Abhaz’ı, Çerkes’i, Roman’ı, Alevi’si, Sünni’si ile eşit ve birinci sınıf Türkiye vatandaşı olan büyük Türk milletidir. Bayrağımızda; Ay yıldızlı al bayraktır” ifadelerine yer verdi.

Topçu “birlik” mesajına şöyle devam etti:

“Bu millet can, bu vatan namus, bu devlet de kalptir. Cana, namusa ve kalbe doğrultulan hançere; ister siyasi, ister silahlı hangi kılıftan çıkarsa çıksın, hangi elden, hangi dilden olursa olsun, asla fırsat verilmedi verilmeyecek. Allah; Milletimizi, vatanımızı, devletimizi korusun ve yüceltsin.”