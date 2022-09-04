Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Her alanda tam bağımsız güçlü Türkiye için ülkemizin önceliği siyasi istikrarımızın korunmasıdır”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu onursal başkanı olduğu Yerli Düşünce Derneğinin Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Gündemle ilgili konuşan Topçu, “Her alanda tam bağımsız güçlü Türkiye için ülkemizin önceliği siyasi istikrarımızın korunmasıdır” dedi.

Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Topçu, Sivas kongresinde yer alan üyeleri anarak, “İstiklal ve istikbalimiz için ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ ülküsü ile kurtuluş ve kuruluş kararlarının alındığı 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresinin 103. yılında büyük Atatürk’ü ve tüm kongre üyelerini rahmet saygı ve minnetle anıyoruz ve yine bugün, 4 Eylül 1976 da Elazığ’da, iftara yarım saat kala adliye merdivenlerde komünist pusuda kalbine sıkılan kurşunla şehit olan ülküdaşımız Mustafa Melih Kunter’i de şehadetinin seneyi devrinde rahmetle ve hasretle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Topçu konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle, bütün muhataplarına karşı “Türk Samimiyeti” ile, karşılıklı hak, menfaat, saygı ve güven duygularıyla ve elleri, niyeti, ajandası açık olmuştur ve olmaktadır. Hiçbir devlet kendi hukuku dışındaki hukuk sistemleri yokmuş gibi davranamaz. Ülkeler arası ilişkilerde karşılıklı saygı ve çıkar esastır. Aksi tutum ve davranış içinde olanlara Türk Devleti misliyle karşılık veriyor ve verir.”

Türk milletinin asırlardır beraber yaşamış olduğuna vurgu yapan Topçu “Asırlardır birlikte yaşamış, 5 milyon hane ile birbirine hısım olan milletimizin; ‘Sorunu ve Düşmanı’ bölücü terör örgütü ve yandaşları ile onları besleyen güya dost ve müttefikimiz olanlardır. Onlar; asırlardır Gürani’yi Fatih’ten, Eyyubi’yi-Zengi’den ayırmayı başaramadılar ve asla da başaramıyor ve başaramayacaklar” diye konuştu.

Tam bağımsız güçlü Türkiye için ülkenin önceliği siyasi istikrar olduğunu belirten Topçu, “Bu aziz vatanın evlatları olarak buradan iktidar karşıtlarına soruyoruz? Hangi yüksek idealdir ki, sizi, on binlerce şehidin katilleriyle aynı safta buluşturup, aynı amaca hizmet ettirip, aynı sandıkta oydaşlık yaptırıyor? Bölücü terör ile, ahlaki terör unsurlarına karşı bağımsız yargının kararlarına ve alınan güvenlik tedbirlerine karşı bazı ülkeler ile muhalefetin aynı safta olmasını, engin irfana, derin hafızaya sahip milletimizin unutacağını mı sanıyorlar” dedi.