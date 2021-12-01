Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Bugün adı ‘Türk Devletleri Teşkilatı’ olan tarihi hizmet Nursultan Nazarbayev’in eseridir”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’i Türk Dünyası’nın Aksakal’ı olarak niteleyerek, “Aksakalımızı ne kadar saysak, ne kadar övsek azdır. Milli varlık mücadelesi ile bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti’ni kurmuş, bunun yanı sıra güçlü bir Türk Dünyası için de insan üstü bir çaba sarf etmiş ve bugün adı ‘Türk Devletleri Teşkilatı’ olan bu tarihi hizmet de onun eseridir” dedi.

Kazakistan’ın bağımsızlığının 30’uncu yılı ve 1 Aralık Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Günü kapsamında Keçiören Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda ‘Elbaşı, Türk Entegrasyonunun Mimari’ konulu konferans düzenlendi. Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Cesurhan Taş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Mesut Emre Karaköse ve Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu konuşmacı olarak yer aldı. Konferansa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri (TÜRKSOY) Düsen Kaseinov, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kazakistan Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’i Türk Dünyası’nın Aksakal’ı olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

“Aksakalımızı ne kadar saysak, ne kadar övsek azdır. Onun ulusu, Türk Dünyası, bölgenin ve dünyanın barışı ile refahı için yaptığı onlarca tarihi hizmetten sadece birkaçını arz edersem sanırım meramımı daha iyi anlatmış olurum. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla dünyanın dördüncü nükleer silah cephaneliğine sahip olan Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev nükleer silahlardan vazgeçme kararı alarak, nükleer silahsızlanma konusunda öncü rol üstlenip, Kazakistan’ın Asya’da önemli bir merkez ülke haline gelmesine, uluslararası politikada ara bulucu ve sözü dinlenir bir ülke olarak kabulüne büyük katkılar sağlamıştır.”

Topçu, Nazarbayev’in tarihi hizmetlerini şu şekilde anlattı:

“Güney Kazakistan eyaletine Türkistan adını vermesi, Kril alfabesinden Latin alfabesine geçilmesi ve Kazakistan Meclisi’nde Kazakça dışında başka dilde konuşmanın yasaklaması gibi tarihi kararların altında onun imzası vardır. ‘Büyük Bozkırın Yedi Yönü’ ile Kazakistan halkına ve tüm Türk Dünyası’na seslenerek, kimliğimize, tarihimize, köklerimize ve kültürümüze sahip çıkarak evlatlarımızı yetiştirmemizi istemiştir. Milli varlık mücadelesi ile bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti’ni kurmuş, bunun yanı sıra güçlü bir Türk Dünyası içinde insan üstü bir çaba sarf etmiş ve bugün adı ‘Türk Devletleri Teşkilatı’ olan bu tarihi hizmet de onun eseridir.”

Nazarbayev’in 2016’da Türkiye’de yaptığı konuşmasındaki sözlerine atıfta bulunan Topçu, “Nazarbayev’in şu tarihi sözlerini sizlere arz ederek konuşmama son veriyorum; ‘Türkiye’ye düşman olan bize de düşmandır. Kazakistan her zaman Türkiye’nin yanında ve onu desteklemeye devam edecek. Bütün çalışmalarınızda yanınızdayız. Bütün düşmanlara karşı mücadelenizde Kazak kardeşlerinizin sizin yanınızda olduğunu bilmenizi istiyorum.’”