Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Batı Trakya Türk azınlığı asla yalnız ve sahipsiz değildir”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, “Kanımızdan ve canımızdan bir parça olan Batı Trakya Türk azınlığı asla yalnız ve sahipsiz değildirler. Onların yanında önce Allah, sonra da Türk milleti ve devleti var” dedi.

Batı Trakya Türklerinin lideri, Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin kurucusu ve ilk başkanı, Rodop ili eski bağımsız milletvekili merhum Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya ziyarette bulundu. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Topçu, Dr. Sadık Ahmet’in kısacık yaşamında hak ve hukuk alanında yaptığı hizmetler, iyilikler ve hoşgörüsü nedeniyle gönüllerde yer aldığını belirterek, “Batı Trakya Türk azınlığının meselelerin çözülmesi ve refah seviyesinin artması için Türkiye, uluslararası hukukun meşruiyeti içinde her türlü desteği vermeye ve onların meşru haklarını koruyup savunmaya kararlıdır” ifadelerini kullandı.

“Batı Trakya Türkleri sahipsiz değildir”

Batı Trakya Türklerinin asla yalnız olmadıklarını vurgulayan Topçu, şunları söyledi:

“Kanımızdan ve canımızdan bir parça olan Batı Trakya Türk azınlığı asla yalnız ve sahipsiz değildirler. Onların yanında önce Allah, sonra da Türk milleti ve devleti var. Merhum Dr. Sadık Ahmet’in uğruna ömrünü verdiği insani mücadelesinin takipçisi ve tarafıyız. Cenab-ı Hak’tan Dr. Sadık Ahmet’e rahmet, muhterem eşi ve çocukları başta olmak üzere ailesine ve davasının takipçisi olan bütün kardeşlerimize sabrı cemil niyaz eder, saygıdeğer eşleri Işık Ahmet Hanımefendi’ye bu nazik ziyaretleri için teşekkürlerimizle saygı ve şükranlarımızı arz ederiz.”

Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet ise, uzun zamandır bu ziyareti gerçekleştirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı olan Yalçın Topçu Bey’i uzun zamandır ziyaret etmek istiyordum, kısmet bugüneymiş. Aynı zamanda Türk dünyası için büyük önem ve değer taşıyan biri kendisi ve gerçekten bu duruşuna saygı duyuyorum. Diğer bir ziyaret sebebim de rahmetli eşim Dr. Sadık Ahmet’in 24 Temmuz’da ölüm yıl dönümü. Bu sebeple kendilerini Batı Trakya’ya bizzat davet etmek istedim. Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Vatanımızda da bulunmaktan çok mutluyum. Batı Trakya Türk azınlığının garantör devleti ve ana vatanı olan Türkiye’nin devleti ve milleti ile her daim yanımızda olduğunu biliyor, geleceğe daha güvenle bakıyoruz.”

Ziyarette Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez de yer aldı.