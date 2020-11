Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Azerbaycan büyük bir insani zafer kazandı”

ANKARA (İHA) – Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan’ın büyük bir insani zafer kazandığını belirterek, “10 Kasım 2020 tarihli Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan ortak bildirisi ile ilan edilen ateşkesin şartları gereği, Ağdam, Kelbecer ve Laçın Azerbaycan’a teslim edilerek, evleri otuz yıldır ellerinden alınmış olan asıl ev sahiplerine iade edilecek, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında bir koridor açılacaktır” dedi.

17 Kasım Azerbaycan Milli Diriliş Günü münasebetiyle Yerli Düşünce Derneği (YDD) tarafından bir açıklama yapıldı. Dernek adına açıklamayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu yaptı. 1988 yılında SSCB Ermenistan’ında yaşayan 200 bin Azerbaycan Türkü’nün, Ermenilerin eziyet ve baskıları neticesinde topluca sürgün edildiğini belirten Topçu, bununla da yetinmeyerek Karabağ topraklarında silahlı çatışmalar ve terör saldırıları başlattığını, amaçlarının ise Karabağ’ın asıl sahibi olan Azerbaycan Türklerini yok edip Karabağ topraklarını Ermenistan’a katmak olduğunu ifade etti. Topçu, şunları kaydetti:

“Azerbaycan Türkleri bu duruma sessiz kalmayıp akın akın Bakü’ye gelip 17 Kasım 1988’de yüz binlerin katılımıyla Azatlık Meydanı’nda 18 gün süren mitingleri başlattı. 22 Kasım 1988’de Sovyetler Ordu Birliği, Bakü’ye girip birçok yasaklar ve baskılar uygulamasına rağmen Azerbaycan Türklerinin direnişini kıramadı. İşte millî mücadelenin ve azatlığın ilk adımı olan bu mitinglerin başladığı 17 Kasım günü, kardeş Can Azerbaycan’ın `Millî Diriliş Günü` olarak her yıl kutlanmaktadır. Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi olarak biz de Can Azerbaycan’ın Millî Diriliş Günü’nü kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz.”

“Azerbaycan büyük bir insani zafer kazandı”

Azerbaycan’ın 10 Kasım’da açıklanan antlaşmayla Ermenistan’a karşı bütük bir insani zafer kazandığını belirten Topçu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Can Azerbaycan kendi öz gücü ile işgalci mütecaviz Ermenistan karşısında cephede şehidlerinin canları, gazilerinin kanları ile büyük bir insani zafer kazandı. 10 Kasım 2020 tarihli Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan ortak bildirisi ile ilan edilen ateşkesin şartları gereği, Ağdam, Kelbecer ve Laçın Azerbaycan’a teslim edilerek, evleri otuz yıldır ellerinden alınmış olan asıl ev sahiplerine iade edilecek, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında bir koridor açılacaktır. Türkiye, bölgede kalıcı barışın temini ile refah ve huzurun sağlanması için, Azerbaycan’ın aleyhine olacak hiçbir tavize izin vermeden bölge için sulha, dünya için barışa katkı sunmaya bihakkın devam edecektir.”