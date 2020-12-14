Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Aytmatov’u anma etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un 92. doğum günü vesilesiyle düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Topçu, "Eserleriyle birlikte halkının ve Türk dünyasının kültürünü tüm dünyaya duyuran Kırgız yazar ve devlet adamı, Türk dünyasının büyük değeri olan Cengiz Aytmatov’u saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un 92. doğum günü vesilesiyle düzenlenen anma etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un dönemin lideri Stalin’in emriyle babasının şehit edilerek henüz 10 yaşında yetim kaldığını ve yetmiyor gibi bir de babasından ötürü “halk düşmanının çocuğu” damgası ile yaşadığını söyledi. Topçu, Aytmatov’un keskin zekâsı ve gayreti ile de daha 14 yaşında köy Sovyet’inin sekreteri olmayı başardığını söyledi. Cengiz Aytmatov’un önemli bir yazar olduğuna değinen Topçu, “Aytmatov, Cemile adlı eseriyle yazılabilecek en iyi aşk romanını yazmış, Gün Olur Asra Bedel romanında ise tarihine küsen, geçmişini unutan, ailesine, mensup olduğu millete ve öz değerlerine yabancılaşan, ülküsü olmayan insanların milletlerini uyarmış ve dünyamızı ’mankurt’ kavramı ile tanıştırmıştır. Eserleriyle birlikte halkının ve Türk dünyasının kültürünü tüm dünyaya duyuran Kırgız yazar ve devlet adamı, Türk dünyasının büyük değeri olan Cengiz Aytmatov’u saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cengiz Aytmatov’un “İnsan için en zor olan şey, her gün insan kalmaktır” sözünü hatırlatan Topçu, “1 yaşındaki Genceli Medine’nin, 8 aylık Gazzeli Leyla’nın, 3 yaşındaki Suriyeli Aylan bebeğin, her cuma günü domuz eti yemeye zorlanan ve ailesinden koparılıp anaokullarında domuz eti yedirilen Uygur Türkü çocukların katline ve zulmüne neden olan devletlerin yöneticilerine ithaf ederek sözlerime son veriyorum” şeklinde konuştu.