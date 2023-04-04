Cumhurbaşkanı Adayı İnce: “Bu ülkede adaleti tesis edeceğiz, ahlakı, aklı egemen kılacağız"

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Bu ülkede adaleti tesis edeceğiz, ahlakı, aklı egemen kılacağız. Bu ülkeyi barıştıracağız, büyüteceğiz ve adil bölüştüreceğiz” dedi.

İnce, memleketi Yalova’nın Elmalık köyüne geldi. Köyde ilk olarak babası Şerif İnce’nin mezarını eşi Ülkü ve oğlu Salih Arda İnce ile ziyaret eden Memleket Partisi Lideri, burada dua okudu. Mezarlık ziyareti çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan İnce, “Bugün rahmetli babamın mezarına bir Fatiha okuduk. Şimdi de ananım elini öpüp hayır duasıyla yola çıkacağım. Yarın da saat 13.30’da Atatürk’e ziyarete gideceğim. Atamıza şükranlarımızı sunacağız. Ona da bir Fatiha okuyacağız ve yollara düşeceğiz” diye konuştu.

Türk halkına 4 tane sözünün olduğunu söyleyen İnce, şunları kaydetti:

“Öğretmen sözü bu. Size söz veriyorum, sizin çocuklarınızı iyi beslenmesi için, et yemeleri için, süt içmeleri için, yumurta, peynir, balık yemeleri için günün 20 saati çalışacağım. Söz veriyorum, ucuz et yiyecek çocuklarınız, iyi beslenecek. Balık yiyecekler, süt içecekler. Size ikinci sözüm, sizleri özel okullara mahkum etmeyeceğiz. Sizin çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. En iyi okul eve en yakın okuldur. Eğitimin niteliğini yükselteceğiz. Hiç fark etmeyecek A okuluyla B okulu arasında nitelik farkı olmayacak. İyi beslenen çocuklarınızı, iyi eğiteceğiz. İyi okullarda okuyacak sizin çocuklarınız. Bu bir öğretmen sözüdür. Üçüncüsü çocukları okula gönderdiğinizde, sizin çocuklarınızı tarikat yurtlarına mahkum etmeyeceğim. Sizin çocuklarınızın barınmasını sağlayacağım. Emin ellerde olacaklar. Kimse muhtaç olmayacaklar. Kötülerin eline düşmeyecekler. Devletin güvencesinde, sağlıklı ortamlarda ve ücretsiz kalacaklar. Dördüncüsü de üniversiteyi bitirdiklerinde sokakta gezmeyecek sizin çocuklarınız. İş bulacağım, aş bulacağım. Bundan hiçbir kimsenin kuşkusu olmayacağım. Akıl diyerek, bilim diyerek, üreten bir Türkiye diyerek, barışan bir Türkiye diyerek bunu gerçekleştireceğiz. Bu ülkede adaleti tesis edeceğiz, ahlakı, aklı egemen kılacağız. Bu ülkeyi barıştıracağız, büyüteceğiz ve adil bölüştüreceğiz.”

İnce, ardından mezarlıktan yürüyerek annesi Zekiye İnce’yi evinde ziyaret etti. İnce, burada annesinin elini öperek hayır duasını aldı.