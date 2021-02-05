Cumhur İttifakı üyeleri Belediye Meclisi toplantısını terk etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Komar, dünkü Odunpazarı Belediyesi Meclisi toplantını, Belediye Başkanı Kazım Kurt’un sözlerini protesto etmek için Cumhur İttifakı olarak terk ettiklerini açıkladı.

Komar, yaptığı açıklamada, 4 Şubat 2021 Perşembe günü yapılan Odunpazarı Belediyesi Meclisi toplantında, Cumhur İttifakı olarak Karapınar ve Gündoğdu mahalleleri ile ilgili çözüm önerileri konusunda önerge verdiklerini anlattı. Önergeye cevap yerine Anayasa ve Boğaziçi olaylarını konuşmaya başlayan Belediye Başkanı Kazım Kurt’un, "Başkan, biz Odunpazarı Belediyesi’yiz, belediyemizin sorunlarını konuşalım" diyen Meclis üyelerine "Beğenmeyen çeker gider" dediğini anlatan Mustafa Komar, "Başkanın bu sözlerini protesto ederek bizler de Cumhur İttifakı olarak toplantıyı terk ettik. Sayın Kazım Kurt, genel siyaset yapmak istiyorsanız milletvekilliğine geri dönecek veya il başkanı olacaksınız. Burası ilçemizin geleceği ve sorunlarının konuşulduğu, çözümlerin üretildiği, tek derdi vatandaşa hizmet etmek olan bir kurumdur. Belediye Meclis toplantıları devlete meydan okunacak yerler değildir. Haddinizi bilin Odunpazarı Belediye Başkanlığı görevinizi yapın. Lütfen böyle yapmaya devam edecekseniz belediye başkanlığını bırakın. Belediye hizmet eder siyaset yapmaz" diye belirtti.