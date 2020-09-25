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Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi

Bir televizyon programında selefi derneklerinin silahlandığını iddia eden ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

Politika 25.09.2020, 12:50
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Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de 2 bin selefi derneğin silahlandığını iddia etmişti. Televizyon programındaki bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 gün önce Cübbeli Ahmet Hoca'ya tebligat göndererek ifadeye çağırmıştı. İfadeye çağırılan Cübbeli Ahmet Hoca, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdiği öğrenildi.

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