Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de 2 bin selefi derneğin silahlandığını iddia etmişti. Televizyon programındaki bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 gün önce Cübbeli Ahmet Hoca'ya tebligat göndererek ifadeye çağırmıştı. İfadeye çağırılan Cübbeli Ahmet Hoca, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdiği öğrenildi.