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Covid-19 aşısı olan Alman Bakan korona oldu

Geçtiğimiz ay korona virüs (Covid-19) aşısı yaptıran Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Politika 11.05.2021, 10:31
Covid-19 aşısı olan Alman Bakan korona oldu

Geçtiğimiz ay korona virüs (Covid-19) aşısı yaptıran Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer korona virüse (Covid-19) yakalandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Seehofer’in testinin pozitif çıktığını ve evinde karantinada bulunduğunu belirtti. Alter, 71 yaşındaki Seehofer’da hastalığın belirtilerinin ise henüz görülmediğini ifade etti.

Öte yandan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili politikacı, 14 Nisan’da Biontech/Pfizer aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.
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