Çorum’da 8 ilçeyi kent merkezine bağlayacak çevreyolu kavşağı yılsonuna bitecek

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Çevreyolunda yapımı devam eden farklı seviyeli köprülü kavşağın bu yıl sonuna kadar bitirileceğini açıkladı.

Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ile birlikte Çevreyolu’nda yapımı devam eden kavşak çalışmasını yerinde inceleyen Milletvekili Ceylan, hem Karayolları Bölge Müdürü Silov ve yüklenici firma yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılmakta olan hummalı çalışmalardan dolayı memnuniyeti dile getiren Ceylan, Çorum adına son derece önemli bir yatırımın gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

8 ilçeyi Çorum’a bağlayacak

Milletvekili Ceylan, ihalesi 2021 yılı sonlarına doğru yapılan Samsun-Çorum-Ankara Çevreyolundan, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi’ne bağlayacak farklı seviyeli köprülü kavşak projesiyle birlikte 8 ilçenin Çorum’a bağlantısının sağlanacağını söyledi. Osmancık, Kargı, Dodurga, Laçin ve Oğuzlar ile İskilip, Bayat ve Uğurludağ ilçelerinin Çorum kent merkezine bağlantısının bu kavşaktan sağlanacağını dile getiren Ceylan, kavşak ile birlikte özellikle Osmancık Caddesi’nde ciddi bir trafik rahatlaması sağlanacağını vurguladı.

Kavşak inşaatında çalışmaları büyük bir hız ve titizlikle yürüten müteahhit firmayı tebrik eden Milletvekili Ceylan, kavşağın bu yıl sonuna kadar bitirilip trafiğe açılacağının söyledi. Farklı Seviyeli Köprülü Kavşağa Osmancık yolunun bağlantısını sağlayacak yollarda da çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Ceylan, “Osmancık bölgesini şehir trafiğini azaltmak adına Bayat Mahallesi istikametinden de yeni arterler açılıyor. Osmancık Caddesi’nin trafiğini ciddi anlamda düşürmeyi planlıyoruz” dedi.

400 milyon liraya mal olacak

Seviyeli kavşağın 297 milyon liraya ihale edildiğini dile getiren Milletvekili Ceylan, 4,2 kilometre uzunluğunda bağlantı yolları, toprak tesviye, sanat yapıları, köprü ve üstyapı işlerini de kapsayan çalışmaların yapıldığı kavşağın fiyat güncellemeleriyle birlikte maliyetinin 400 milyon TL olduğunu anlattı. Çevreyolu’nda bulunan ve Çorum’da yıllardır tartışılan Osmancık Köprüsü ile ilgili de açıklama yapan Milletvekili Ceylan, köprülü kavşağın tamamlanmasıyla birlikte 5 ilçenin ulaşımında köprüye mecburiyetin ortadan kalkacağına dikkat çekti. Ceylan, "Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gerekirse o köprüyü de yıkacağız” şeklinde konuştu.

Çalışmalarda Bölge Müdürü himayesinde aksatılmadan sürdürüldüğünü ifade eden Milletvekili Ceylan, yapılan yatırım için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhalefetten gelen eleştirilere de gönderme de bulunan Ceylan, “Çorum’da bir çivisi dahi olmayanlar, bize hizmetin nasıl yapılacağını öğretmesinler. Hizmetin nasıl yapıldığı ortadadır” dedi.