Çinli diplomat Wang: "Rusya ve Çin çok kutuplu dünyaya bağlı"

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, "Çin ve Rusya, çok kutuplu bir dünya kurma doğrultusunda kararlı ve emin adımlarla hareket ediyor, çok kutupluluğa bağlılığını koruyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi’yi ağırladı. Rusya’nın Yeni START anlaşmasını askıya aldığını duyurmasının ardından gerçekleştirilen görüşmede Lavrov ve Wang, iki ülke arasındaki ilişkilere ve uluslararası duruma değindi. Lavrov toplantının basına açık kısmında yaptığı konuşmada, "İlişkilerimiz istikrarlı ve dinamik bir şekilde gelişiyor. Uluslararası arenadaki çalkantılı döneme rağmen uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlerin merkezi rolüne saygı temelinde birbirimizin çıkarlarını savunmaya hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Rusya ve Çin, dış politika çalışmalarını yakın bir şekilde koordine etmeye ve daha açık, demokratik, adil bir uluslararası ilişkiler sisteminin oluşturulmasını savunmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Çin çok kutuplu bir dünyaya bağlı"

Wang Yi ise görüşmede, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çabaları sayesinde iki ülke arasındaki ilişkiler son derece dinamik bir şekilde gelişiyor. Uluslararası durumdaki değişkenliğe rağmen Çin ve Rusya, her zaman stratejik kararlılığını koruyor, çok kutuplu dünya kurma doğrultusunda kararlı ve emin adımlarla hareket ediyor, çok kutupluluğa bağlılığını koruyor" şeklinde konuştu.

Wang ayrıca, Moskova ile Pekin arasındaki ilişkileri "güçlendirmek ve derinleştirmek" için çalışacağını belirtti.

Putin, Wang Yi’yi kabul etti

Wang Yi, Lavrov ile görüşmesinin ardından Kremlin Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Putin görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine dikkat çekerek, "Rusya-Çin ilişkilerinin önceki yıllarda planladığımız gibi geliştiğini belirtmek isterim. Her şey ilerliyor, gelişiyor. Ticaret hacmimizde 2024 yılına kadar 200 milyar dolara ulaşmayı kendimize hedef olarak belirledik. Bu geçtiğimiz yıl zaten 185 milyardı. Hedeflerimize belki de planladığımızdan daha erken ulaşacağız. Uluslararası ilişkiler alanında da iş birliği yapıyoruz. Bunu uzun süredir Dışişleri Bakanlığı yaptığınız için siz daha iyi biliyorsunuz" diye konuştu.

Putin, "Günümüzde uluslararası ilişkiler karmaşık bir hal aldı. İki kutuplu sistemin çöküşünden sonra iyileşmedi, aksine daha da şiddetli hale geldi. Bu bağlamda defalarca vurguladığımız gibi Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki uluslararası arenadaki iş birliği, uluslararası durumun istikrara kavuşması açısından çok öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Putin, Çin ve Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi oluşumlarda ortak çalışmalar yürüttüğünü de kaydetti. Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Rusya’yı ziyaret etmesini beklediğini vurgulayarak, "Bu konuda daha önce anlaşmıştık" dedi.

Wang Yi ise Putin ile görüşmesinde, Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin diğer ülkelerden gelen baskılardan etkilenmeyeceğini ifade etti. Wang, Pekin’in iki ülkenin ve tüm dünyanın çıkarları için Moskova ile ortaklığını güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.