Çin’in yeni başbakanı Li Qiang oldu

Çin’de Ulusal Halk Kongresinin devam eden genel kurulunda düzenlenen oturumda Li Qiang, ülkenin yeni başbakanı olarak atandı.

Çin’in en üst yasama organı Ulusal Halk Kongresinin başkent Pekin’de devam eden Genel Kurul oturumunda yapılan oylama sonucu ülkenin yeni başbakanı belli oldu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından aday olarak önerilen Li Qiang, 2 bin 947 delegeden 2 bin 936’sının oyunu olarak başbakan seçildi. Seçimde 3 delege ret oyu, 8 delege ise çekimser oy kullandı. Çin Devlet Başkanı Xi, seçimin ardından Li Qiang’ın 5 yıllık başbakanlık görevini başlatan devlet başkanlığı kararnamesini imzaladı. Eski Başbakan Li Keqiang da oylamada hazır bulunurken, sonucun açıklanmasının ardından görevini halefine devretti.

Li Keqiang, 2013-2023 arasında iki dönem başbakanlık görevini üstlenmişti. Çin Anayasası’na göre başbakanlar iki dönemden fazla görev yapamıyor.

Xi’ye yakın bir isim olarak biliniyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 2000’li yılların başında Zhejiang eyaletinin parti komitesindeki görevi esnasında yakın çalışan Li Qiang, 2017-2022 yılları arasında da ülkenin finans merkezi Şanghay’da Parti Komitesi Sekreterliği görevini üstlenmişti. 63 yaşındaki Li, geçtiğimiz yılın Ekim ayında düzenlenen Çin Komünist Partisi Ulusal Kongresi’nde partinin en üst karar alma organı olan Politbüro Daimi Komitesi’ne girmişti.

Li Qiang’ın pazartesi günü başbakan olarak ilk basın toplantısını düzenleyeceği öğrenildi.