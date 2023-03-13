Çin’in yeni Başbakanı Li: “Çin’in 2023 büyüme hedefine ulaşması için iki kat daha fazla çalışması gerekiyor”

Çin’in yeni Başbakanı Li Qiang, Çin’in 2023’te yüzde 5’lik ekonomik büyüme hedefi belirlediğini ve buna ulaşması için iki kat daha fazla çalışması gerektiğini söyledi.

Çin’in yeni Başbakanı Li Qiang, 14. Ulusal Halk Kongresi’nin ilk oturumunun kapanışının ardından ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Yeni hükümetin önceliklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Li, insanı merkez alan kalkınma yaklaşımına bağlı kalınacağını, yüksek nitelikli kalkınma planlarının geliştirileceğini ve dışa açılımın derinleştirileceğini söyledi. Yeni hükümetin halkın ihtiyaçlarıyla ilgili her türlü alanda somut adımlar atacağını belirten Li, hükümetin nihai amacının insanların refah seviyesini geliştirmek olduğunu ifade etti.

Çin Başbakanı, ülkenin kalkınma çalışmalarının odak noktasının insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaktan insanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik değişime uğradığını söyledi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında büyük ilerleme kaydettiğini ifade eden Li, ancak bu ilerlemenin hala dengesiz ve yetersiz olduğunu vurguladı.

Yeni kalkınma planını her alanda uygulanması ve sadık kalınması gerektiğini belirten Çin Başbakanı Li, bu amaçla bilimsel yenilik kapasitesinin artırılması, endüstriyel sistemin modernleştirilmesi ve yeşil kalkınmaya geçişin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Ülke ekonomisine tam güven duyduğunu dile getiren Li, ancak Çin’in yüzde 5 civarındaki 2023 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyüme hedefine ulaşmak için iki kat daha fazla çalışması gerektiğini vurguladı. Çin’in 2023’ün ilk iki ayındaki ekonomik performansının ekonominin istikrara kavuştuğunu gösterdiğini kaydeden Li, bazı uluslararası kuruluşların da büyüme tahminlerini revize ettiğini söyledi.

Çin’in istihdam öncelikli strateji yürütmeye devam edeceğini ifade eden Li, bu yıl 11.58 milyon üniversite mezununa rekor düzeyde istihdam sağlandığını, kalkınma açısından bakıldığında bunun iyi bir gelişme olduğunu, çünkü gençlerin topluma enerji ve canlılık katabileceğini söyledi.