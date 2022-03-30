Çin’den Ukrayna ve Rusya’ya "barış" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Rusya ve Ukrayna’yı diyalog ve müzakerelere bağlı kalmaya, siyasi bir çözüm üzerinde uzlaşmaya ve barışı yeniden sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün İstanbul’da bir araya geldiği görüşmeyi değerlendirdi. Müzakerelerde her iki tarafın da olumlu sinyaller verdiğini vurgulayan Sözcü Wenbin, “Başından beri Ukrayna krizini çözmenin tek doğru yolunun diyalog ve müzakere olduğunu savunuyoruz. Rusya ve Ukrayna’yı diyalog ve müzakerelere bağlı kalmaya, siyasi bir çözüm üzerinde uzlaşmaya ve barışı yeniden sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

Wenbin, uluslararası toplumun da diyalog ve müzakereye elverişli koşullar oluşturması gerektiğini söyledi.

Çin’in muhtemel barış anlaşmasında garantör ülke olması

Çin’in uluslararası bir anlaşmaya garantör olup olmayacağı sorusunu da yanıtlayan Wenbin, “Çin, Ukrayna krizinin barışçıl şekilde çözülmesine katkı sağlayacak tüm diplomatik çabaları destekliyor" dedi. Tüm ülkelerin meşru güvenlik endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini savunduklarını hatırlatan Wenbin, ortak, kapsayıcı, iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir bir güvenlik konsepti oluşturulması için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.