Çin’den Tayvan’a satış yapan ABD’li 2 silah şirketine yaptırım

Çin, Tayvan’a silah satışı yapan ABD’li Lockheed Martin ve Raytheon Technologies’in yan kuruluşu olan Raytheon Missile and Defence şirketlerini "güvenilmez kuruluşlar" listesine alarak, söz konusu şirketlere ithalat ve ihracat yasağı getirdi.

Çin, Tayvan’a satış yapan ABD’li 2 silah şirketine yaptırım uyguladı. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’a silah satışı yapan ABD’li Lockheed Martin ve Raytheon Technologies’in yan kuruluşu olan Raytheon Missile and Defence şirketlerini ulusal egemenliği, güvenliği veya kalkınma çıkarlarını tehlikeye atabilecekleri nedeniyle "güvenilmez kuruluşlar" listesine alındığı ve söz konusu şirketlere Çin’e yönelik ithalat ve ihracat yasağı getirildiği ifade edildi.

Çin’de daha fazla yatırım yapmasını yasaklanan şirketlerin, üst düzey yönetiminin ülkeye girişini yasaklanacak, Çin’deki herhangi bir personelinin oturma izinleri iptal edilecek ve Tayvan’a silah satış sözleşmelerinin iki katına kadar para cezası verilecek.

Söz konusu şirketlerin Çin’e yönelik silah satışı bulunmazken, Çin şirketlerin verilen para cezasını 15 gün içinde ödemeleri gerektiğini belirtti.

Çin, geçtiğimiz şubat ayında, 2020’de ve 2019’da Lockheed ve Raytheon’a yönelik yaptırımlar duyurmuş fakat söz konusu yaptırımların neleri içerdiğini veya nasıl uygulandığını açıklamamıştı.