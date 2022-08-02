Çin’den Pelosi ziyaretine sert tepki: ‘‘Bu ateşle oynamaktır, çok tehlikeli bir girişimdir”

ABD-Çin arasındaki tansiyon ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesi ile yükseldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çin’in güçlü muhalefetini ve ciddi temsillerini göz ardı ederek ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin’in Tayvan bölgesini ziyaret etti. Bu, tek Çin ilkesinin ve üç Çin-ABD ortak bildirisinin hükümlerinin ciddi bir ihlalidir. Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi var ve Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor. Tayvan Boğazı’ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor” denildi.

Çin’in Pelosi’nin ziyaretini şiddetle kınadığı ifade edilen açıklamada, ‘‘Dünyada sadece bir Çin vardır, Tayvan Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti tüm Çin’i temsil eden tek meşru hükümettir’’ ifadelerine yer verildi. Açıklamada, ‘‘Ziyaret, büyük bir siyasi provokasyondur. Çin ve Çin halkı bunu asla kabul etmeyecek’’ ifadeleri kullanıldı.

‘‘Bu ateşle oynamaktır”

Tayvan sorununun Çin-ABD ilişkilerinin tam kalbindeki en önemli ve en hassas konu olduğu ifade edilen açıklamada, “Tayvan Boğazı yeni bir gerilim ve ciddi zorluklarla karşı karşıya ve bunun temel nedeni, Tayvan makamları ve ABD’nin statükoyu değiştirmek için tekrar eden hamleleridir. Tayvanlı yetkililer, bağımsızlık için ABD’den destek aramaya devam ediyor. 1992 Konsensüsü’nü tanımayı reddediyorlar” denildi.

ABD’nin Çin’i engellemek için Tayvan’ı kullanmaya çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, ‘‘Bu ateşle oynamaktır, çok tehlikeli bir girişimdir, ateşle oynayanlar kendilerini yakarlar’’ ifadeleri kullanıldı.

Tüm sonuçlardan ABD sorumludur

Çin’in ABD Temsilciler Başkanı’nın ziyaretine yanıt olarak egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlı bir şekilde korumak için gerekli tüm önlemleri kesinlikle alacağı vurgulanan açıklamada, “Bundan doğabilecek tüm sonuçlar ABD tarafı ve ‘Tayvan bağımsızlığı’ ayrılıkçı güçleri tarafından üstlenilmelidir” denildi. Çin ve ABD’nin iki büyük ülke olduğu aktarılan açıklamada, ABD ve Çin’in birbirleriyle başa çıkmalarının doğru yolunun, yalnızca karşılıklı saygıdan, barış içinde olmaktan, karşı karşıya gelmemekten ve kazan-kazan işbirliğinden geçtiği ifade edildi.

“Başka hiçbir ülke Tayvan sorununda yargıç olarak hareket etme hakkına sahip değildir”

Tayvan sorununun tamamen Çin’in bir iç meselesi olduğu vurgulanan açıklamada, “Başka hiçbir ülke Tayvan sorununda yargıç olarak hareket etme hakkına sahip değildir. Çin, ABD’yi ‘Tayvan kartını’ oynamayı ve Çin’i kontrol altına almak için Tayvan’ı kullanmayı bırakmaya şiddetle çağırıyor. Tayvan’a karışmayı ve Çin’in içişlerine karışmayı bırakmalı. ‘Tayvan’ın bağımsızlığı’ ayrılıkçı güçlerini herhangi bir biçimde desteklemeyi ve bunlara göz yummayı bırakmalı. Tayvan sorununda bir şey söyleyip bunun tersini yapma eylemlerini bırakmalı. Tek Çin ilkesini çarpıtmaktan, karartmaktan ve içini boşaltmaktan vazgeçmeli” denildi.

Çin ordusu yüksek alarm durumunda

Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Pelosi’nin Tayvan’a ziyaretine tepki gösterilerek, ABD’nin bu girişiminin Tayvan Boğazı’ndaki gerginliği tırmandırdığına işaret edildi. Açıklamada, ‘‘Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmedeki ısrarının ciddi sonuçları olacağı kesin. Çin Halk Kurtuluş Ordusu yüksek alarm durumunda ve bir dizi askeri operasyon başlatacak’’ denildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan’ı çevreleyen altı bölgede tatbikat ve eğitim faaliyetleri yapacağını açıkladı. Tatbikatların 7 Ağustos’ta Pekin saati ile 12.00’de sona ereceği ifade edilerek, tatbikatlarda gerçek mermi kullanılacağı aktarıldı. Güvenlik nedeniyle, tatbikatların yapılacağı bölgelere gemi ve uçakların girmesinin yasaklandığı açıklandı.

Pelosi’nin Tayvan ziyareti

Asya ziyaretine dün Singapur’dan başlayan Pelosi, Malezya’nın ardından beraberindeki heyet ile birlikte yerel saatle 22:43’te Tayvan’ın başkenti Taipei’ye geldi. Pelosi’yi Songshan Havaalanı’nda Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Taipei’de bulunan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk ve diğer yetkililer karşılamıştı.

Pelosi‘nin yarın yerel saatle 11.00’de Tayvan Lideri Tsai Ying Wen ile görüşmesi öğle saatlerinde Tayvan’dan ayrılması bekleniyor. Öte yandan Pelosi, en son 1997’de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan’a seyahat eden en üst düzey ABD yetkili oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'da: ABD'li büyükelçi Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Asya turu kapsamında ziyaret ettiği Tayvan'a vardı. Ziyaret Çin ve Tayvan arasında askeri gerilimi artırırken, ABD’nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns de Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Pelosi'nin uçağı yerel saatle 22.44'te başkent Taipei'deki Songşan Havalimanı'na indi.

Böylece Pelosi, son 25 yıldır adayı ziyaret eden en kıdemli Amerikalı siyasetçi oldu.

Pelosi, ilk olarak Tayvan parlamentosunu ziyaret etti, burada yaptığı konuşmada adayı “dünyanın en özgür toplumlarından biri” olarak tanımladı.

Tayvan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Tsai Chi-chang ile yaptığı görüşmede ise Pelosi, "Tayvan'a dostluk içinde geliyoruz, bölgeye barış içinde geliyoruz" dedi.

Pelosi, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile de bir araya geldi. Pelosi'nin bugün ayrıca sivil toplum liderleri ve iş insanlarıyla görüşmesi bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Tayvan ziyareti Pekin yönetimi tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

ABD’nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Çin resmi haber ajansı Xinhua’ya göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng, görüşmede ziyareti “güçlü bir şekilde” kınadı.

Bakan’ın ABD’nin “hatasının bedelini ödeyeceğini” söylediği ve ziyaretin yol açtığı sonuçları tersine çevirmek için Washington’ı harekete geçmeye çağırdığı bilgisi de haberde yer aldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ziyaretimiz, demokratik Tayvan'a olan desteğimizin sarsılmadığının göstergesi" demişti ve sözlerine devam etmişti:

"Dünyanın otokrasi ve demokrasi arasında seçim yapmak zorunda olduğu bu dönemde Amerika'nın 23 milyon Tayvanlı'ya verdiği destek çok önemli."

Tayvan ve Çin arasında askeri gerilim arttı

Çin, Pelosi'nin ziyareti öncesi Tayvan Boğazı'na savaş uçakları gönderdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada ordunun ‘yüksek alarm’ seviyesinde olduğunu belirtmişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Perşembe ve Pazar günleri arasında 4 gün boyunca devam edecek askeri tatbikat düzenleyecek.

Bölgede Amerikan savaş uçakları da bulunuyor.

Tayvan ise Çin'in askeri tatbikat planını kınadı. Savunma Bakanlığı Çin'in olası sınır ihlallerine karşılık verileceğini açıkladı.

Çin yanlısı küçük bir grup da protesto için Pelosi'nin Taipei'de kalması beklenen otelin önünde bir araya geldi.

Pekin, Çarşamba günü ayrıca Tayvan'a yönelik yeni ihracat yasakları açıkladı. Tayvan'dan limon, iki çeşit balık ve kum ithalatı yasaklandı.

Tayvan, ihracatının yüzde 30'una yakınını en büyük ticaret ortağı olan Çin ile gerçekleştiriyor.

Çin Tayvan’ı ayrı bir ülke olarak tanımıyor ve parçası olarak görüyor.

Pentagon: Ziyareti bir krize dönüştürmeye gerek yok

Pentagon Sözcüsü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pelosi’nin ziyaretini bir krize dönüştürmeye gerek olmadığını söyledi.

Pekin yönetiminin verdiği askeri tepkiye de değinen Kirby, "ABD’nin askeri bir güç gösterisi yapmayacağını" belirtti.

Ayrıca Kirby’e ABD Başkanı Joe Biden’ın ziyareti destekleyip desteklemediği yönünde de bir soru soruldu. Sözcü bu soruya, Biden'ın Pelosi’nin ziyaret kararına "saygı duyduğunu" dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, "ABD, Çin’in egemenlik haklarından doğan güvenlik çıkarlarını hafife almanın bedelini ödeyecek ve sorumluluğunu taşıyacaktır" dedi.

"Uluslararası camianın, kışkırtıcı adımlar atanın ABD olduğunu bildiğini düşünüyorum" diyen Hua, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tayvan Boğazı’nda gerilim yaratan ABD, bu gerginliğin tüm sorumluluğunu da almalıdır. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan’ı Amerikan askeri uçağı ile ziyaret ediyorsa, bu kesinlikle özel bir ziyaret olarak değerlendirilemez.

"ABD, Tayvan kartını oynamaktan tamamen vazgeçmeli, Amerikalıların verdikleri sözlerle yaptıkları aynı olmalı. ABD, Tek Çin prensibine de bağlı kalmalı.

ABD'de protokolde Başkan ve Başkan Yardımcısı'ndan sonra üçüncü sırada bulunan Pelosi'nin Asya turunun detayları güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan'la birleşmeyi yeniden ana gündem maddeleri arasına almış ve geçen hafta video konferans yöntemiyle görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden'ı, "Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyerek ateşle oynamaması" yolunda uyarmıştı.

Rusya da ABD'yi, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin bölgede gerginliği artıracağı yolunda uyardı.

Pelosi’nin Asya turu Tayvan'ın yanı sıra Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya’yı da kapsıyor.

ABD, Tayvan'ın bağımsızlığına da Çin'in adayı zorla ele geçirmesine de karşı çıkıyor, öte yandan Tayvan hükümeti ile gayriresmi ilişkilerini sürdürüyor.