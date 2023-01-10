Çin’den Güney Kore’ye vize yasağı

Çin, Güney Kore’den ülkeye seyahat edecek yolcuların kısa süreli vizelerini askıya aldı.

Güney Kore’nin, artan Covid-19 vakalarından dolayı Çin’den gelen yolculardan Covid-19 testi talep etmesinin ardından Çin’den misilleme geldi. Güney Kore’deki Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore’den Çin’e seyahat edecek yolcuların kısa süreli vizelerinin askıya alındığı duyuruldu. Büyükelçilik kararın, Çin tarafından Güney Kore’den gelen yolculara uygulanan "ayrımcılık içeren kısıtlamalar" nedeniyle alındığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang geçtiğimiz günlerde Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Çin’e karşı alınan kısıtlama kararlarından duydukları endişeleri dile getirmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Covid-19 tedbirlerinin siyasi düşüncelerin dışında tutularak halkı koruma amacıyla alındığını söylemişti.