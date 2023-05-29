Çin’den Erdoğan’ın seçim zaferine kutlama

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, Çin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik ettiği, Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin yeni başarılara ulaşmasını dilediği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün başkent Pekin’de düzenlenen basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Sözcü Mao Ning, “Çin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyor. Türkiye’nin kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini destekliyor, Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin kalkınmasının yeni başarılara ulaşmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çin’in Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiğine dikkat çeken sözcü, “İki ülke, son yıllarda iki devlet başkanının rehberliğinde farklı alanlarda yürütülen işbirliğinde verimli sonuçlar elde etti, bu işbirliği iki halka yarar sağladı. Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerini yeni bir düzeye taşımak için Türk tarafıyla birlikte çalışmayı arzuluyoruz” dedi.

“Türkiye ile çalışmaya hazırız”

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutlarım. AB-Türkiye ilişkileri stratejik öneme sahiptir. Türkiye ile çalışmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Borrel ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ise, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için ortak yazılı bir açıklama yaptı. AB’nin ikinci turun büyük katılımla gerçekleştirilmesinin memnuniyetle karşılandığı kaydedilen açıklamada, “Uluslararası seçim gözlem misyonun nihai sonuçlarını ve tavsiyelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden seçilmesi vesilesi ile kutluyorum. Avrupa Birliği’nin, Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli ortamının yanı sıra Türkiye ile işbirliği ve karşılıklı yarar ilişkisinin devamının sağlanmasında stratejik çıkarı vardır” denildi.

Avrupa Birliği’nin Türkiye ile çalışmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, “Avrupa Birliği İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, uluslararası hukuk ve bölgesel istikrar taahhütleri temelinde ortak refah ve istikrarımız için yapıcı bir ilişki üzerinde Türkiye ile çalışmaya hazır” ifadeleri kullanıldı.