Çin’de Devlet Konseyi’nin üyeleri belirlendi

Çin’de düzenlenen yıllık meclis toplantısının bugünkü oturumunda, ülkede kabine işlevi gören Devlet Konseyi’nin üyeleri belli oldu.

Çin’de yıllık meclis toplantısının bugünkü oturumunda yeni kabine üyeleri belirlendi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından başbakan adayı olarak önerilen Li Qiang, dün göreve gelmesinin ardından ülkede kabine işlevi gören Devlet Konseyi üyeleri için isimler sundu. Başbakan Li tarafından önerilen Ding Xuexiang, He Lifeng, Zhang Guoqing ve Li Guozhong oylamanın ardından başbakan yardımcılığı görevine getirildi. Başbakan Li’nin Devlet Konseyi üyeliği için teklif götürdüğü 5 isim arasında bulunan Çin Komünist Partisi (ÇKP) Jiangsu eyalet sekreteri Wu Zhenglong da oylamanın ardından başbakan özel kalem müdürü işlevi gören Devlet Konseyi Genel Sekreterliği pozisyonuna atandı.

Yeni savunma bakanı ABD yaptırım listesinde

Başbakan Li tarafından aday gösterildikten sonra yapılan oylamayla Devlet Konseyi üyeliği kabul edilen diğer dört isim ise Savunma Bakanı Li Shangfu, Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Eski Guizhou Eyalet Sekreteri Shen Yiqin ve Dışişleri Bakanı Qin Gang oldu. Devlet Konseyi üyeliğine terfi eden isimler arasındaki yeni Savunma Bakanı General Li Shangfu, ABD’nin yaptırım listesinde yer alıyor. Daha önce Çin Merkezi Askeri Komisyonu’na bağlı Donanım Geliştirme Departmanı Başkanlığı görevini yürüten Li Shangfu, 2018’de ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırım uygulama kararı aldığı Çinli yetkililer arasında bulunuyor.

Merkez Bankası Başkanı koltuğunu korudu

Ülkenin en üst ekonomik planlama organı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun yeni başkanı ise Zheng Shanjie oldu.

Çin Maliye Bakanı Liu Kun ve Merkez Bankası Başkanı Yi Gang ise koltuklarını korudu. Geçen yılın ekim ayında düzenlenen Çin Komünist Partisi Ulusal Kongresi’nde Merkez Komite’den ayrılan 65 yaşındaki Yi’nin emekliye ayrılacağı düşünülüyordu. Ticaret Bakanı Wang Wentao, Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang, Eğitim Bakanı Huai Jinpeng ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong da görevlerinin başında kaldı.