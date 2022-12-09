Çin ve Suudi Arabistan’dan ortak bildiri

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Suudi Arabistan ziyareti sırasında yayınlanan ortak bildiride, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda ülkelerin birbirlerini destekleyeceği belirtildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 1. Çin-Arap Devletleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’da dün başkent Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman el Suud ile bir araya geldi. Xi Jinping, görüşmede Suudi Arabistan’ın çok kutuplu dünyada kritik ve bağımsız bir güç, aynı zamanda Çin’in Orta Doğu’daki önemli bir stratejik ortağı olduğunu söyledi. Çin’in Suudi Arabistan’ın egemenlik, güvenlik ve istikrarını korumasını kararlılıkla desteklediğine işaret eden Xi Jinping, Çin’in enerji politikaları konusunda Riyad ile iletişim ve koordinasyonunu artıracağını, iki ülke arasındaki ham petrol ticaretinin ölçeğini genişleteceklerini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ise görüşmede ülkesinin Çin’in egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü korumasını, ‘radikallikten arındırma’ konusundaki tedbirlerini ve çabalarını desteklediğini kaydederek, dış güçlerin insan hakları gibi bahanelerle Çin’in iç işlerine müdahale etmesine karşı çıktıklarının altını çizdi.

Görüşmenin ardından iki ülke tarafından yayınlanan ortak bildiride, küresel petrol piyasasının istikrarının korunması gerekliliği vurgulanırken, Çin’in Suudi Arabistan’ın küresel enerji piyasalarının denge ve istikrarının korunmasında oynadığı rolü memnuniyetle karşıladığı kaydedildi. Ortak bildiride, Pekin ile Riyad’ın petrokimyasallar alanında ortak yatırım fırsatlarını keşfedeceği, nükleer enerji ve rüzgar enerjisi dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiler alanındaki işbirliğini ilerleteceği belirtilirken, Suudi Arabistan’ın Çinli şirketlerin enerji sektörü ürünleri imal ve ihraç etmesi için bölgesel bir merkez rolü oynayacağı ve iki ülkenin ortak yatırımlarla farklı ülkelerde enerji projeleri geliştireceği ifade edildi. İki tarafın temel çıkarlarıyla ilgili hususlarda karşılıklı desteği sürdüreceğine, birbirlerini egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda destekleyeceğine dikkat çekilen ortak bildiride, tarafların nükleer enerjinin barışçıl kullanımında ve yapay zeka gibi modern teknolojiler üzerinde işbirliğini geliştirme hususunda anlaştığı kaydedildi. Ortak bildiride, iki ülkenin hükümetlerarası ve şirketlerarası olmak üzere hidrojen enerjisi, yargı, Çince eğitimi ve doğrudan yatırım gibi alanlarda toplam 46 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladığı belirtilerek, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliği ve koordinasyonu geliştirme üzerinde de anlaşmaya varıldığı bildirildi. Bildiride ayrıca İran’ın nükleer programının barışçıl doğasının korunması için işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret edilerek, Suriye’nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunacağı bir siyasi çözüme ulaşılması için çabaların yoğunlaştırılması gerekliliğine dikkat çekildi.

Xi Jinping, Suudi Arabistan Kralı Selman ile de aynı gün bir görüşme gerçekleştirdi. İki devlet başkanı, ülkeleri arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’na imza attı.