Çin, Ukrayna konusunda BM’de çekimser oy kullandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda dün yapılan Ukrayna-Rusya krizine yönelik karar tasarısına ilişkin oylamada Çin çekimser oy kullandı.

BM Genel Kurulunun 11. olağanüstü özel oturumunda Ukrayna-Rusya krizine ilişkin karar tasarısı 141 oyla kabul edildi. Oylamada Rusya, Suriye, Belarus, Kuzey Kore ve Eritre hayır oyu verirken, Çin dahil 35 ülke ise çekimser kaldı. Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, oylamadan sonra yaptığı konuşmada Çin’in Ukrayna konusundaki

tutumunun tutarlı ve net olduğunu yineledi. Tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi

gerektiğini her zaman savunduklarına işaret eden Zhang, uluslararası anlaşmazlıkların BM Tüzüğü temelinde barış yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Zhang, “Maalesef, söz konusu karar tasarısı daha önce BM’nin bütün üyeleri arasında yeterince görüşülmeden ve krizin arkasındaki tarihi ve karışık etkenler göz önünde bulundurulmadan ortaya koyuldu. Tasarıda güvenliğin bölünmezliği ilkesi vurgulanmadı ve sorunun siyasi çözümünün aciliyetine öncelik verilmedi. Bu, Çin’in tutumunu yansıtmıyor. Bu yüzden çekimser oy kullandık" ifadelerini kullandı.