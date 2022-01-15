Çin, Pekin Olimpiyatlarına hazır

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, tüm dünyanın Pekin Kış Olimpiyatları’nı beklediğini, Çin’in de ilgili hazırlıkları tamamladığını bildirdi.

Çin Medya Grubu’na (CMG) bağlı CGTN America tarafından Washington’daki Capital One Arena’da düzenlenen etkinlikte, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları tanıtıldı. Çin’in Washington Büyükelçisi Qin Gang, Pekin Kış Olimpiyatları ile ilgili bilgiler paylaşarak Çinli ve ABD’li buz hokeyi takımlarının harika bir etkinlik sunmalarını diledi. CMG Başkanı Shen Haixiong da videolu mesajında ABD halkını Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nı izlemeye çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise Pekin’de düzenlenen basın toplantısında, etkinliğin ABD’li izleyiciler tarafından sıcak karşılandığını dile getirdi. Çin Kış Olimpiyatları’nın tüm dünyadan sporcular ve sporseverler için büyük bir şenlik olacağına işaret eden Sözcü Wenbin, etkinliğin başarısının Amerikan halkının da Olimpiyat oyunlarını dört gözle beklediğini gösterdiğini ifade etti. Çin’in Pekin Kış Olimpiyatları için hazırlık çalışmalarını genel olarak tamamladığına dikkat çeken Wenbin, olimpiyat ruhu doğrultusunda ve tüm tarafların ortak çabalarıyla sade, güvenli ve muhteşem bir spor şenliği sunularak salgın döneminde dünyaya daha fazla dayanışma, güven ve güç aşılanacağını dile getirdi.