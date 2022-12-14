Çin, Manchester’daki konsoloslukta yaşanan olayların ardından 6 yetkiliyi görevden aldı

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Çin’in, Manchester’daki Çin konsolosluğu önünde protesto yaparken kendisine tekme ve yumruk atıldığını söyleyen bir kişiye yapılan muameleyle ilgili olarak polisin sorgulamak istediği 6 yetkiliyi görevden aldığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Manchester’daki Çin konsolosluğu önünde yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı. Cleverly, Çin’in, konsolosluk önünde protesto yaparken kendisine tekme ve yumruk atıldığını söyleyen bir kişiye yapılan muameleyle ilgili olarak polisin sorgulamak istediği 6 yetkiliyi görevden aldığını belirtti. Görevden alma kararının polisin şüphelileri sorgulamak istemesi sonrası alındığını ifade eden Cleverly, "Bu kişilerin sorguya çekilmemesi ve adaletle yüzleşmemesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, Manchester’daki utanç verici durumların sorumluları artık İngiltere’de konsolosluk personeli olmayacak. Talebimize cevaben Çin hükümeti, başkonsolos da dahil olmak üzere yetkilileri Birleşik Krallık’tan almaya karar verdi" dedi.

Manchester Polisi tarafından yapılan açıklamada ise, protesto çevresinde gelişen olayların araştırılmaya devam edileceği aktarıldı.