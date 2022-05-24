Çin ile Rusya’dan ortak askeri tatbikat

Çin ile Rusya hava kuvvetleri, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrası ilk kez ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatın ayrıca ABD Başkanı Joe Biden’ın Asya ziyareti sırasında düzenlenmesi dikkat çekti.

Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin ve Rusya Hava Kuvvetlerinin bugün Japon Denizi, Doğu Çin Denizi ve Batı Pasifik üzerinde ortak bir hava tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, ortak stratejik devriyenin "Çin ile Rusya arasındaki yıllık askeri işbirliği planının bir parçası" olduğu ifade edildi.

Batılı ülkelerin aksine Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını kınamayan Pekin, söz konusu durumu “işgal” olarak da nitelendirmiyor.

Savaşın başından bu yana iki ülke arasında ilk ortak tatbikat

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat’tan bu yana Çin ve Rusya’nın gerçekleştirdiği ilk ortak tatbikatın ABD Başkanı Joe Biden’ın Japonya ziyareti sırasında düzenlenmesi de dikkat çekti.

Washington-Pekin ilişkileri, Biden’ın Çin’in Tayvan’a saldırması halinde duruma askeri olarak yanıt vereceğini söylemesiyle bir kez daha gerilmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Çin’e ait 2, Rusya’ya ait 4 savaş uçağının bilgi vermeden Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası’na (KADIZ) girdiği duyurulmuştu.