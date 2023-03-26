Çin ile Honduras arasında diplomatik ilişki kuruldu

Çin ile Honduras dışişleri bakanları tarafından bugün imzalanan ortak bildiriyle iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler başlatılmış oldu.

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ve Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina, Çin’in başkenti Pekin’de bir araya geldi. İki bakan, daha sonra ülkeleri arasında büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin tesis edilmesine dair ortak bildiriye imza attı. Ortak bildiride, ‘‘Honduras Cumhuriyeti Hükümeti, dünyada tek Çin’in var olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Çin’in tamamını temsil eden tek meşru hükümettir ve Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır’’ ifadeleri kullanıldı. Bildiride, iki hükümetin, iki ülke arasında egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, karşılıklı saldırmama, iç işlerine karışmama, eşitlik, ortak fayda ve barış içinde bir arada yaşama ilkeleri temelinde dostane ilişkiler geliştirme konusunda anlaştığının altı çizildi.

Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Reina’ya Çin Halk Cumhuriyeti ile resmi ilişkilerin başlatılmasına ilişkin bir talimat verdiğini belirtmişti.

Reina’nın başkanlığındaki heyet, diplomatik ilişkilerin tesisine ilişkin müzakereler yürütmek ve ilgili bildiriye imza atmak üzere perşembe günü Pekin’e geldi.

Honduras, ortak bildirinin imzalanmasından birkaç saat önce Tayvan ile 82 yıldır sürdürdüğü diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. Honduras Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ‘‘Honduras Cumhuriyeti Hükümeti, dünyada tek Çin’in var olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti’nin Çin’in tamamını temsil ettiğini tanımaktadır.’ ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, Tayvan’ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ve Tayvan’ı diplomatik ilişkilerin kesilmesi hususunda bilgilendirdikleri açıklandı.

Honduras Dışişleri Bakanlığı, ayrıca Tayvan ile bundan sonra resmi temas ve ilişki kurmayacaklarını duyurdu.

Pekin, diğer ülkelerin, kendi topraklarının parçası olarak kabul ettiği Tayvan ile resmi temaslarda bulunmasına karşı çıkarken, adayı uluslararası arenada tecrit etmeye çalışıyor.

Honduras’ın söz konusu kararının ardından, Tayvan ile diplomatik ilişkisi bulunan ülke sayısı 13’e geriledi.