banner549

banner547

Son Dakika
TOGG Türkiye’nin gururudur
TOGG Türkiye’nin gururudur
Yol sevincini horon teperek kutladılar
Yol sevincini horon teperek kutladılar
Net döviz pozisyonu açığı Mayıs ayında azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mayıs ayında azaldı
Türkiye’nin ilk pamuk hasadı Söke’den
Türkiye’nin ilk pamuk hasadı Söke’den

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi var ve Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şe

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi var ve Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor. Tayvan Boğazı’ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor” denildi.

Politika 02.08.2022, 18:28
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi var ve Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şe

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi var ve Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor. Tayvan Boğazı’ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor” denildi.

Yorumlar (0)
29°
açık