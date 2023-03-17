Çin Devlet Başkanı Xi, Rusya’ya geliyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine 20-22 Mart tarihleri arasında Rusya’da temaslarda bulunacak.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Rusya’ya geleceği duyuruldu. Xi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak gerçekleştireceği ziyaretin detaylarını paylaşan Kremlin, "Xi’nin 20-22 Mart’ta Rusya’ya gerçekleştireceği ziyareti sırasında, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı partnerlik ve stratejik iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesiyle ilgili güncel meseleler ele alınacak. Rusya ile Çin’in uluslararası iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda da fikir alışverişinde bulunulacak" ifadeleri kullanıldı.

İkili temaslar çerçevesinde Rusya ve Çin arasında çeşitli anlaşmalar imzalanacağı aktarıldı.

Putin geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada, Çin ile ilişkilerinin tarihin en yüksek seviyesinde olduğunun altını çizmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Xi’nin Rusya’da resmi temaslarda bulunacağını belirtmişti.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar sonrası ABD ve müttefikleri Kiev’i desteklerken, Çin ise Birleşmiş Milletler de (BM) dahil tüm alanlarda Rusya’nın tarafında yer almıştı.