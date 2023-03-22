Çin Devlet Başkanı Xi, Moskova’dan ayrıldı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki günlük resmi ziyaretinin ardından ülkesine dönmek üzere Moskova’dan ayrıldı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 20 Mart Pazartesi günü resmi ziyarette bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da temaslarını tamamladı. İki gün boyunca üst düzey temaslarda bulunan Devlet Başkanı Xi, Kremlin’den Rus mevkidaşı Vladimir Putin tarafından uğurlandı. Xi kapıdan uğurlandığı sırada, “Şu anda 100 yıldır benzerini görmediğimiz değişimler yaşanıyor ve bu değişimleri birlikte yürüten bizleriz” dedi. Putin ise, "Katılıyorum" şeklinde cevap verdi. Xi, daha sonra Putin’e elini uzatarak, "Kendine iyi bak sevgili dostum" dedi. Putin ise Xi’nin elini iki eliyle tutarak, "İyi yolculuklar" karşılığını verdi. Xi, Çin’e dönmek üzere başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na geçerek ülkeden ayrıldı.

Ortak bildiri imzalanmıştı

Çin Devlet Başkanı Xi, pazartesi günü Putin ile 4.5 saat süren bir gayriresmi görüşme gerçekleştirmişti. Salı günü Rusya Başbakanı Mihali Mişustin ile görüşen Xi, daha sonra resmi görüşme için yeniden Putin ile bir araya gelmişti. İki lider “kapsamlı ortaklık ve stratejik iş birliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiriyi” imzalamıştı. Görüşmelerde Çin’in Ukrayna krizinin çözümüne dair sunduğu barış planı da ele alınmıştı. Putin, Çin’in önerisine dair, “Çin tarafından önerilen barış planının hükümlerinden birçoğu, Rusya’nın yaklaşımlarıyla örtüşüyor. Bu, Batı ile Kiev buna hazır olduğunda barışçıl çözüm için esas alınabilir. Fakat şu anda onların buna hazır olduğunu görmüyoruz" demişti.