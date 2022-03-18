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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı video konferans görüşmesinde, “Barış ve huzurun inşası savaş ile karşı karşıya kaldı. Ukrayna’da yaşanan krizi görmezden gelemeyiz” dedi.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı video konferans görüşmesinde, “Barış ve huzurun inşası savaş ile karşı karşıya kaldı. Ukrayna’da yaşanan krizi görmezden gelemeyiz” dedi.
Politika 18.03.2022, 17:54
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı video konferans görüşmesinde, “Barış ve huzurun inşası savaş ile karşı karşıya kaldı. Ukrayna’da yaşanan krizi görmezden gelemeyiz” dedi.