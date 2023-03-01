Çin Devlet Başkanı Xi ile Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin’e resmi ziyarette bulunan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile başkent Pekin’de bir araya geldi.

Çin’e resmi ziyarette bulunan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda gerçekleşen görüşmede Xi, iki liderin geçen yılın eylül ayında Özbekistan’ın Semerkand kentinde yapılan görüşmede Çin-Belarus ilişkilerinin “her koşulda kapsamlı stratejik ortaklık” seviyesine yükseltildiğini ortaklaşa duyurduklarını hatırlattı. Xi, “Çin’in yüksek nitelikli kalkınma ve modernizasyon süreci Belarus dahil olmak üzere dünyanın her noktasından ülkelere yeni fırsatlar getirecek. Çin, Belarus ile birlikte istikrarsızlık ve belirsizlikle dolu uluslararası durumla mücadele etmeye, ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişmesini ilerletmeye hazır” dedi.

Çin ve Belarus arasında “sarsılmaz bir dostluk” bulunduğuna dikkat çeken Xi, Belarus yönetiminin Pekin’in Tayvan, Sincan, Hong Kong ve insan hakları ile gibi konulardaki tutumuna verdiği desteği övgüyle karşıladıklarını ifade etti. Xi, Çin ile Belarus’un temel çıkarlarını koruma, dış güçlerin iç işlerine müdahalelerine karşı çıkma, egemenliklerini ve siyasi güvenliklerini koruma konularında birbirlerine destek vermeleri gerektiğinin altını çizdi. İki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğini de geliştirmesinin önemine vurgu yapan Xi, Belarus’un Çin’in ortaya koyduğu küresel kalkınma inisiyatifine ve küresel güvenlik inisiyatifine verdiği desteği de övdü.

Lukaşenko’dan Çinli işletmelere yatırım çağrısı

Lukaşenko, görüşmede temel çıkarlarını savunması hususunda Çin’i sıkı şekilde desteklediklerini vurguladı. Xi ile yaptığı görüşmenin “standart dışı yeni yaklaşımlara ve sorumlu siyasi kararlara” ihtiyaç duyulduğu bir dönemde gerçekleştiğini belirten Lukaşenko, Çin’in Kuşak ve Yol girişimine, küresel güvenlik inisiyatifine ve küresel kalkınma inisiyatifine destek verdiklerini söyledi. Lukaşenko, Çinli işletmeleri ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

Görüşmede Ukrayna krizi de ele alındı

Xi, Çin’in Ukrayna krizindeki tutumunun net ve tutarlı olduğuna dikkat çekerek, Çin’in siyasi çözüm yoluna bağlı kalınmasını, barışı ve müzakereleri desteklediğini ifade etti. Xi, tüm ülkelerin güvenlik alanındaki meşru kaygılarına saygı duyulması gerektiğini belirterek, Avrupa’da etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi oluşturulmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Lukaşenko ise, Çin’in Ukrayna krizine siyasi çözüm getirilmesine dair önerilerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Çin-Belarus arasında çok sayıda anlaşma imzalandı

Çin ve Belarus arasında “her koşulda kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin ilerletilmesi” konusunda bir bildiri ile ticaret, sanayi, bilim ve teknoloji, sağlık, turizm ve spor gibi farklı alanlarda anlaşmalar imzalandı.