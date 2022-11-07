Çin Devlet Başkanı Xi: “Çin, kendi kalkınma stratejileri ile Pakistan’ınkiler arasındaki sinerjiyi daha da derinleştirecek”

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkent Pekin’de Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, “Çin, kendi kalkınma stratejileri ile Pakistan’ınkiler arasındaki sinerjiyi daha da derinleştirecek” dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda geçtiğimiz Çarşamba Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif’i kabul etti. Xi, Çin’in çok yönlü stratejik işbirliği seviyesini yükseltmek, yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğu oluşturma çabalarını hızlandırmak ve her koşulda stratejik işbirliği ortaklığına yeni bir ivme kazandırmak için Pakistan ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi’nin kilit sonuçlarını sunduktan sonra Çin’in temel dışa açılma politikasını sürdüreceğini ve sürekli gelişim yoluyla Pakistan’a ve dünyanın geri kalanına yeni fırsatlar sağlayacağını vurgulayan Xi, “Çin, kendi kalkınma stratejileri ile Pakistan’ınkiler arasındaki sinerjiyi daha da derinleştirecek” dedi. Xi ayrıca, son derece belirsiz bir dünyada her iki tarafın da tarihin doğru tarafında yer alması, çok taraflı mekanizmalarda güçlü işbirliğini sürdürmesi ve gerçek çok taraflılığı, uluslararası hakkaniyeti, adaleti ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak ve dünyaya kesinlik ve olumluluk sağlamak için büyük uluslararası ve bölgesel meseleler üzerinde yakın çalışması gerektiğini belirtti.

“Çin, mali durumunu istikrara kavuşturmada Pakistan’ı destekleyecek”

Toplantıda iki tarafın Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Ortak İşbirliği Komitesinden tam olarak faydalanacağını, CPEC’i daha verimli bir şekilde ilerletip yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin bir örneği haline getireceğini söyleyen Xi, Çin’in dijital ekonomi, e-ticaret, fotovoltaik ve diğer yeni enerji teknolojilerinde işbirliğini genişletmek için Pakistan ile birlikte çalışacağını ve tarım, bilim, teknoloji ve insanların geçim kaynaklarıyla ilgili işbirliğini ilerletmek için sağlam adımlar atacağını söyledi. Çin’in endüstriyel işbirliğini ilerletmek için Pakistanlı ortaklarla birleşerek bölgelerini güçlü bir sektörle desteklediğini ve Pakistan tarafının sağlam bir iş ortamı sağlamasını umduğunu ifade eden Xi, “Çin, mali durumunu istikrara kavuşturmada Pakistan’ı desteklemek için elinden geleni yapmaya devam edecek” dedi.

“Çin, büyük bir ülke olarak kendi sorumluluğunu yerine getirmiştir”

Yeni bir dönüm noktası olan başarılı 20. ÇKP Ulusal Kongresi’nin ardından Çin’i ziyaret eden ilk yabancı liderler arasında yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Şerif, “Bu ziyaret, Pakistan ve Çin arasındaki derin ve sarsılmaz dostluğun bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı. Çin’in Başkan Xi’nin liderliğinde geçtiğimiz on yıl içinde büyük bir kalkınma başarısı gerçekleştirdiğini söyleyen Şerif, “Çin çok taraflılığı destekledi, küresel dayanışma ve işbirliğini teşvik etti. Dünya barışını ve kalkınmasını koruma konusunda önemli katkılarda bulundu. Bu şekilde Çin, büyük bir ülke olarak kendi sorumluluğunu yerine getirmiştir” dedi.

Pakistan’ın Başkan Xi tarafından başlatılan Küresel Kalkınma Girişimini ve Küresel Güvenlik Girişimini tam olarak desteklediğini de belirten Şerif, “Bu, dünya barışı ve kalkınmasına olumlu bir katkı sağlamak için Çin ile uluslararası ve bölgesel ilişkilerde iletişim ve işbirliğini güçlendirecek. Pakistan-Çin dostluğu bozulamaz. Pakistan her zaman Çin’in yanında olacak" açıklamasında bulundu.

Pakistan’ın yüksek nitelikli Kuşak ve Yol işbirliğini desteklemeye devam etmek için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu ve ML-1, Karaçi Dairesel Demiryolu ve diğer önemli altyapı projelerinin iyileştirilmesinde Çin’in güçlü desteğine sahip olmayı umduğunu da sözlerine ekleyen Şerif, “Pakistan güvenlik önlemlerini daha da artıracak ve Çinli kurum ve çalışanların güvenliğini korumak için elinden geleni yapacak” ifadelerini kullandı.

İkili toplantı sonrasında ortak bir bildiri yayınlandı. Bildiriye göre, taraflar ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel durum ve uluslararası siyasi ortam konusunda görüş alışverişinde bulundu. İki taraf, ortaya çıkan küresel zorluklar arasındaki tüm koşullarda Çin-Pakistan Stratejik İşbirliği Ortaklığının önemi üzerinde anlaştı. Toplantılar, karşılıklı stratejik güveni ve görüşlerin ortaklığı nedeniyle olumlu yönde ilerledi. Ayrıca CPEC’in on yıllık kayda değer başarılarının 2023’te tamamlandığını kaydeden iki taraf, CPEC’in iki ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkısından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Taraflar, CPEC Uluslararası İşbirliği ve Koordinasyon (ICC) Ortak Çalışma Grubunun son toplantısının CPEC’in açık ve kapsayıcı bir platform olduğunu vurguladığını da kaydetti. Her iki taraf da ilgili üçüncü tarafların sanayi, tarım, bilişim, bilim ve teknoloji, petrol ve gaz gibi CPEC işbirliğinin öncelikli alanlarındaki yatırım fırsatlarından yararlanmalarını memnuniyetle karşıladı.

“Pakistan, Çin ile bağlarını güçlendirmeye istekli olduğunu gösteriyor”

Tsinghua Üniversitesi Ulusal Strateji Enstitüsü Araştırma Bölümü Müdürü Global Times’a yaptığı açıklamada, "Şerif’i 20. ÇKP Ulusal Kongresi’nin bitiminden sonra Çin’i ziyaret eden ilk yabancı liderlerden biri olarak davet etmek, sadece iki taraf arasındaki yakın ilişkiyi göstermekle kalmıyor, uluslararası toplumun Çin’in gelecekteki gelişimi konusunda iyimser olduğunu ve Çin ile bağları güçlendirmeye istekli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor" dedi.

Çin’in Kuşak ve Yol girişimi aracılığıyla Pakistan’ın ekonomik kalkınmasını sarsan iki darboğaz sorununun (altyapı ve enerji arzı sıkıntısının) çözümünde Pakistan’a yardımcı olduğunu söyleyen Qian, “Başbakan, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) işbirliğinin ilk aşamasında bunun sağlam bir temel ve bir sonraki adımda Pakistan’ın ekonomik kalkınması için bir platform oluşturduğunu kaydetti. Çin ve Pakistan arasındaki yakın ve etkili stratejik koordinasyon, uluslararası işbirliği konusunda bir örnek teşkil etti ve dünyaya, farklı sosyal sistemlere, milliyetlere, uygarlıklara ve kalkınma aşamalarına sahip ülkelerin kazan-kazan ilkesine dayalı bir işbirliğini başarabileceklerine dair net bir mesaj verdi" ifadelerini kullandı.

İki taraf için de avantaj

Fudan Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Profesörü Lin Minwang ise Global Times’a yaptığı açıklamada, Çin ile Pakistan arasında üst düzey karşılıklı güveni yansıtan CPEC’in geliştirilmesi için net bir avantaj olduğunu ve Pakistan’ın Çin’e yönelik bu güveninin tüm büyük siyasi partiler ve güçler tarafından paylaşılan sağlam bir mutabakat haline geldiğini belirtirken, "Şerif’in bu yılın başlarında iktidara gelmesiyle, CPEC konusundaki Çin-Pakistan işbirliği daha çok büyük altyapı projelerine ve altyapı inşasında daha fazla ilerleme kaydederek yerel halkın geçim kaynaklarını geliştirmeye odaklandı" sözlerine yer verdi.