Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayland’da ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi. Görüşmede, küresel meselelerde birlikte çalışılması, Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı bir yola dönmesi için ortaklaşa ilerleme kaydedilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde kritik görüşmeler gerçekleştiriliyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, zirve marjında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi. Xi Jinping görüşmede, iki tarafın karşılıklı anlayışı daha da geliştirmesi, yanlış anlama ve yanlış hesaplamayı azaltması, Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı bir yola dönmesi için ortaklaşa ilerleme kaydedilmesini umduğunu ifade etti. Xi, bu konuda ABD Başkan Yardımcısı Harris’in olumlu bir rol oynamasını beklediğini belirtti. Xi ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden ile Bali’deki G20 Zirvesinde yaptığı görüşmenin "stratejik ve yapıcı" olduğunu, Çin-ABD ilişkilerine yön vermesi açısından da önemli olduğunu söyledi.

Harris de Xi-Biden görüşmesini "başarılı" olarak nitelendirerek ABD tarafının Çin ile karşı karşıya gelme veya çatışma peşinde olmadığını vurguladı. Harris, iki tarafın küresel meselelerde birlikte çalışması ve iletişim hatlarını açık tutması gerektiğinin altını çizdi.