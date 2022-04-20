Çin Devlet Başkanı Jinping, Boao Asya Forumu Yıllık Toplantısı’nın açılışına katılacak

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Toplantısı’nın açılışına video konferans yoluyla katılacak.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yarın video konferans yoluyla Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Toplantısı’nın açılışına katılacak ve etkinlikte bir konuşma yapacak. Toplantıya aralarında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Nepal Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ve Laos Başbakanı Phankham Viphavanh ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva’nın da bulunduğu yabancı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların yetkilileri de video konferans yoluyla katılacak.

Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı, 20-22 Nisan tarihleri arasında Hainan eyaletinde yer alan Boao kasabasında yapılacak. Toplantının ana teması "Covid-19 ve Ötesinde Dünya: Küresel Kalkınma ve Ortak Gelecek için Birlikte Çalışmak" olarak belirlendi.