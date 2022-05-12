Çin: “Çin-Pakistan ilişkisini baltalama girişimleri yenilgiye mahkûm”

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’in Pakistan’ın terörle mücadele gücünü arttırmasına destek vermeyi sürdürerek, ikili ilişkileri zedeleyen bütün girişimleri yenilgiye uğratmak için Pakistan’la birlikte çabalayacağını vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari’yle video konferans yoluyla görüştü. Wang Yi görüşmede, Çin’in Pakistan’ın terörle mücadele gücünü arttırmasına destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Yi,

“Pakistan’nın yeni hükümeti bir koalisyondur, ancak hangi partiden olursa olsun Çin-Pakistan dostluğunun savunucusudur. Çin ve Pakistan arasında her koşulda stratejik işbirliği ortaklığının ilerleyeceğine inanıyoruz. Çin her daim Pakistan’ın egemenliğini, güvenliğini ve onurunu savunmasına ve kalkınmasına kararlılıkla destek verecek. Pakistan’ın Çin’in temel hak ve çıkarlarını ilgilendiren meselelerde Çin’in yanında yer almaya devam edeceğine inanıyoruz. Çin tarafı, Pakistan tarafıyla birlikte, kalkınma stratejilerini derinden uyumlu hale getirmeye, Pakistan’ı ekonomik ve finansal istikrarın korunmasında desteklemeye ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nu yüksek kalitede ortaklaşa inşa etmeye isteklidir” dedi. Wang Yi “Geçtiğimiz günlerde Pakistan’da art arda Çin vatandaşlarına yönelik terör saldırıları meydana geldi. Çin, terörle mücadele yeteneklerini geliştirmede Pakistan’ı desteklemeye devam edecek ve Çin-Pakistan ilişkilerini baltalamaya yönelik tüm girişimleri kararlılıkla engellemek için Pakistan ile çalışacak” ifadelerine yer verdi.

“Pakistan tek Çin politikasını kararlılıkla izleyecek”

Pakistan Dışişleri Bakanı Zardari ise görüşmede göreve gelmesinin ardından ilk resmi ikili faaliyetinin Çinli mevkidaşıyla görüşmek olduğuna ve bundan büyük memnuniyet duyduğuna dikkat çekerek, Pakistan-Çin dostluğunun ikili ilişkilerin temel taşı olmanın yanı sıra Pakistan’ın stratejik önceliği olduğuna vurgu yaptı. Zardari, “Pakistan tek Çin politikasını kararlılıkla izleyecek, Çin’in Tayvan, Sincan, Tibet ve Güney Çin Denizi gibi meselelerdeki tutumunu kararlılıkla destekleyecek. Çin’le ekonomik işbirliğini ve ticari temasları genişletmeyi ve Çin’den daha çok yatırım çekmeyi temenni ediyoruz” dedi.

İki taraf ayrıca Pakistan’da bulunan Çin vatandaşları ve kuruluşlarının güvenliği üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Zardari, her türlü terör eylemine kesinlikle karşı çıktıklarını ve Çin vatandaşlarına yönelik terör saldırılarını aydınlatmaya çalışacaklarını ve tüm suçluları adalete teslim edeceklerini vurguladı. Zardari, Çin vatandaşlarının güvenliğini korumak ve Pakistan’ın terörle mücadele gücünü arttırmak için Çin’le işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.