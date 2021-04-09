Çin Büyükelçiliğine Mansur Yavaş'tan canlı yayında cevap

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis toplantısında tartışmalara ilişkin açıklama yapan Mansur Yavaş, "Nerede bir kardeşimize ateş düşmüşse, tarihte olduğu gibi bugün de Türk milletinin derdi olacaktır. Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok ama bir yerde mazlum feryadı yükseliyorsa veya daha önce yaşanmış bir katliamın bir daha yaşanmaması için insani duyarlılık oluşturulması gerekiyorsa bizler de insan olmanın gereğini yerine getirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz" dedi.

Yavaş, Uygur Türkleri konusundaki hassasiyetlerine destek verenlere de teşekkür etti.