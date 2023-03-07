Çin, ABD’yi paranoyaklıkla suçladı

Çin, ABD güvenlik yetkililerinin, ABD limanlarında hizmet veren Çinli şirketlerin casusluk yaptığı iddialarını paranoyaklık olarak nitelendirdi.

Pentagon’un ve bazı ABD’li güvenlik yetkililerinin, ABD limanlarında faaliyet gösteren Çinli şirketlerin casusluk yaptığı iddialarına Çin’den yanıt geldi. Çinli yetkililer ve uzmanlar, ABD’nin casusluk iddialarını asılsız olarak nitelendirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise, "Her çalı ve ağacın düşmana benzetilmesi, ABD halkını yanıltıyor" dedi.

"Kısıtlamalar ABD’ye zarar verir"

Çin Sosyal Bilimler Akademisi’nden uzman Gao Lingyun Çin basınına yaptığı açıklamada, suçlamaların odağındaki Çin merkezli Shanghai Zhenhua Ağır Sanayi Şirketi’ne (ZPMC) yönelik yapılacak kısıtlamalardan ABD’nin zararlı çıkacağını söyledi. Gao, dünya genelindeki rekabet gücü göz önüne alındığında kısıtlamaların şirket üzerindeki etkisinin kısıtlı ve kısa süreli olacağını ifade etti. Dünyada 105 ülke ve bölgedeki 300’den fazla limanda hizmet veren ZMPC’nin yerine başka bir şirket bulunmasının ABD limanlarındaki maliyetleri artırabileceğini belirten Gao, "ABD’nin Çin tarafından üretilen herhangi bir cihazı veya ürünü siyasi ya da askeri amaçlarla ilişkilendirmeye çalışması hastalıklı olur" dedi. Çin’in de ABD ile aynı mantıkla hareket edebileceğini kaydeden Gao, Çin’de toplanan verileri ABD’ye iletebilecek teknolojiye sahip iPhone ve Tesla gibi markalara ait ürünlerin yasaklanabileceğini aktardı.

"Vinçler yeni Huweiler olabilir"

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Pentagon ve bazı ABD’li yetkililer ABD limanlarındaki ZPMC’ye ait vinçlerde konteynerlerin menşeilerini kaydedip konumunu takip eden sensörler bulunduğunu iddia etmişti. Bu nedenle Çin’in ABD’nin ülke içine ve dışına sevk ettiği askeri malzemeler hakkında bilgi edineceği endişeleri ortaya çıkmıştı.

ABD’li eski üst düzey istihbaratçı Bill Evanina da yaptığı açıklamada, "Vinçler yeni Huweiler olabilir" diyerek Çin’in ABD’de casusluk yapabileceğini öne sürmüştü. Ancak, ABD’li güvenlik yetkilileri, şu ana kadar vinçlerin suç amacıyla kullanıldığına ilişkin bir kanıt sunmadı.

ABD hükümeti geçtiğimiz perşembe, Çinli biyoteknoloji şirketi BGI’nin de içinde bulunduğu toplam 37 kurumu kara listeye almıştı. ABD Federal İletişim Komisyonu ise, Kasım 2022’de ulusal güvenlik üzerinde "kabul edilemez risk" içerdiği gerekçesiyle Çin merkezli telekomünikasyon devi Huawei ve ZTE telekomünikasyon şirketinin iletişim araçlarının satışını ülkede yasaklamıştı.