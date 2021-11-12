CİMER'den ülke yönetimine katılımı artıracak yeni uygulama

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, uygulamayla vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gündemdeki icraat ve politikalara yönelik duyurulan başlıklar hakkında görüş ve önerilerini iletebilecek. "Yönetime Katıl" uygulamasına www.cimer.gov.tr adresinden ulaşılabilecek ve vatandaşın görüşüne sunulacak başlıklar ülke gündemine göre değişiklik göstererek, güncel tutulacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, yeni uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların önemli anayasal haklarından olan bilgi edinme ve dilekçe haklarının kullanımını kolaylaştırmak ve demokratik katılım yoluyla idare üzerinde kamuoyu denetimini sağlamak amacıyla oluşturulan CİMER'in dünya genelinde öncü elektronik başvuru alma sistemleri arasında olduğunu belirtti. CİMER'i millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olarak gördükleri dile getiren Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile CİMER'in değerinin ve kamuoyu nezdindeki beklenti düzeyinin daha da arttığını ifade etti.

Vatandaşlar tarafından 2020 yılında CİMER'e yaklaşık 6 milyon adet başvuru yapıldığına da dikkati çeken Altun, bu dönemde yapılan başvuruların içeriklerinin en önemli bölümünü Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgının oluşturduğunu bildirdi.

"Halkımızın talep ve önerilerini her zaman ön planda tutuyoruz"

CİMER'in yalnızca "şikayet veya talep" merci olarak görülmemesi ve daha etkin hale getirilmesi için yeni uygulamalar eklediklerini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Millet-devlet birliği ile demokrasinin güçlendirilmesi noktasında halkımızın talep ve önerilerini her zaman ön planda tutuyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın yeni politika önerileri sunabilmeleri ya da halihazırda yürütülen politikalar hakkındaki katkılarını alınabilmesi amacıyla 'Yönetime Katıl' adıyla yeni bir uygulama başlattık. Katılımcı demokrasi anlayışıyla CİMER üzerinden hayata geçirdiğimiz 'Yönetime Katıl' uygulamamızla tüm vatandaşlarımızdan ve özellikle de gençlerimizden katkı bekliyoruz. Bunun yanı sıra görüş ve önerisini almak istediğimiz konularda vatandaşlarımızı yönlendirmek adına sistemimize 'Yeşil Kalkınma Devrimi' ve 'Sosyal Medya Kullanımı' olmak üzere iki yeni alt başlık daha ekledik. Diğer taraftan CİMER'in vatandaşlarımızın almış oldukları hizmetler sonrası kamu kurumlarına ve kamu personeline teşekkür edebildiği bir platform olması amacıyla da geçen yıl ekim ayında 'Teşekkür' bölümü ekledik. Bu başvuruları teşekkür edilenlerle paylaşarak hem iş motivasyonunun artırılmasına hem de kendilerinin ödüllendirilmesi yoluyla kamu hizmeti verimliliğinin artmasına katkıda bulunuyoruz. Son dönemde yaptığımız bu iyileştirmeler sayesinde CİMER aracılığıyla yaptığımız anketlerdeki memnuniyet oranımız yüzde 20 oranında artış gösterdi."

CİMER'e yapılan bütün başvuruların kayıt altına alınarak başvuru konusu ile ilgili yetkili kamu kurumuna iletildiğinin ve cevaplandığının altını çizen Altun, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak sistemin herhangi bir kesintiye sebebiyet vermeden 7/24 çalışmasını temin etmeyi, yapılan bütün başvuruları analiz ederek toplumun anbean nabzını ölçmeyi ve stratejik iletişim araçlarından istifade ederek oluşturulacak kamu politikalarına kaynaklık etmesini sağlamayı amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Altun, CİMER'in kamu kurumlarının iş ve işlemleri hakkında duyulan memnuniyet ile politika ve prensip geliştirme noktasında ülke gündemine dair vatandaş görüşlerinin de alındığı ve önemsendiği bir uygulama olması hedefini sürdürmeye kararlı olduklarını aktardı.