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CHP’nin yargı kararı eleştirilerine AK Parti’den sert cevap

Menemen Belediyesi başkanvekilliği seçimleri için CHP tarafından yargı kararı eleştirilerine, AK Parti’den sert cevap geldi. Milletvekilleri tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

Politika 02.01.2021, 21:59
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CHP’nin yargı kararı eleştirilerine AK Parti’den sert cevap

Menemen Belediyesi başkanvekilliği seçimleri için CHP tarafından yargı kararı eleştirilerine, AK Parti’den sert cevap geldi. Milletvekilleri tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve CHP’den bir gün önce istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un görevden alınması sonrası, Belediye Meclisi’nde Başkanvekilliği için seçim yapılmıştı. Meclis üyelerinin oy kullandığı seçimde ilk 2 turda çoğunluk sağlanmazken, 3. ve 4. turlarda oylar eşit çıkınca kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada CHP’nin adayı çıkarken, kura çekiminde usul hatası yapıldığı gerekçesi ile AK Parti yargıya taşımıştı. Mahkeme ise, kura çekimini iptal ederken, CHP kanadı karara itiraz etti. Ancak, kararda bir değişme olmayınca, İzmir Valiliği mahkemenin verdiği karara uyarak, Başkanvekilliği seçimini, 4 Ocak günü yapılmasına karar vermişti.

Cumhuriyet Halk Partililer tarafından, mahkeme kararına yapılan itirazlara AK Parti kanadından sosyal medyadan cevap geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Menemen’de milyonlarca yolsuzluk yapanlar, bunlara itiraz etmeyip halı altına süpürmeye çalışanlar şimdi de mahkemenin verdiği kararı itibarsızlaştırmaya çalışanların konuşacak yüzlerinin olması hayret verici!’’ dedi.

AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Her seçim döneminde, ’kul hakkı’, ’adalet’, ’şeffaflık’ gibi söylemlerle milletten oy isteyen CHP, ele geçirdiği belediyelerde her türlü melaneti yapmaktan geri kalmıyor. Bunun son örneği Menemen Belediyesi oldu." ifadelerini kullanırken, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise, "Usulsüzlüğü yapan CHP, yolsuzluk yapan CHP, hesap soran CHP... Bu ne perhiz ne lahana turşusu... Menemen’de hukuk mücadelesi sürecek!." paylaşımını yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Baş yapıtı yalan olan CHP, içerisindeki taciz, tecavüz ve usulsüzlükleri örtbas etmek için yeni bir tezgah peşinde. İzmir’de Menemen halkının hakkını gasp edip, üste çıkmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Hukukun dediği olacak! Mücadelemizi sürdüreceğiz!" derken, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır da, "Menemen’in hakkını yiyip, hak peşine düşüyor gibi yapanlar; önce aynaya bakacak! Mücadeleye devam!’’ ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "CHP; gündem değiştirmeye doyamadı! Her sıkıştığında kaçacak bir delik arayan CHP bilsin ki; Menemen’de hukukun dediği olacak!’’ ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “CHP’nin her iftirası, aynı zamanda bir itiraftır. CHP yolsuzlukla, usulsüzlükle gündemde. Menemen’deki yolsuzluğa ses çıkarmayanlar yüzsüzce adaleti sorguluyor. Milletin hakkını size yedirtmeyeceğiz” paylaşımında bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, "Hem usulsüzlüğün, yolsuzluğun, hukuksuzluğun altına imza atacaksınız hem de kalkıp adaleti sorgulayacaksınız! CHP; Menemen Belediyesi’nde olanlardan utanması gerekirken, hukukun üstünlüğüne dil uzatıyor! Tek dayanakları demagoji yetenekleri!’’ şeklinde paylaşım yaparken, Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise, ‘’İzmir’de yolsuzlukların odağı haline gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri ve politikalarıyla, hukuk ve demokrasi mücadelemiz sürecek!’’ ifadelerini kullandı.
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