CHP’nin olağanüstü MYK toplantısı sona erdi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine olağanüstü toplanan CHP’nin MYK toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, gündem değerlendirilmesi ve bundan sonra izlenecek olan yol haritasının görüşüldüğü öğrenildi.

Öte Yandan, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti (DP), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Gelecek Partisinin genel başkanları saat 17.00’de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde toplanacak.