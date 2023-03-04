Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yine toplandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine CHP’nin olağanüstü MYK toplantısı başladı. MYK’da, Akşener’in açıklamaları sonrası nasıl bir yol haritası çizileceği görüşülecek.

Kılıçdaroğlu, MYK Toplantısı öncesi partisinin genel merkez binasında CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanı ile görüşme gerçekleştirmişti.