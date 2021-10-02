banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası

CHP’nin Abant kampı başladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) TBMM Grubu 27. Dönem 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Abant’ta başladı.

Politika 02.10.2021, 11:08
CHP’nin Abant kampı başladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) TBMM Grubu 27. Dönem 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Abant’ta başladı.

CHP’nin Abant Tabiat Parkı’nda 2 gün boyunca sürecek TBMM Grubu 27. Dönem 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, saat 10.00’da milletvekillerinin katılımıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının öğle yemeği arasına kadar olan ilk bölümünde grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri, Faik Öztrak’ın Ekonomi sunumu, Muharrem Erkek ve İbrahim Kaboğlu’nun Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve CHP’nin Görüşleri sunumu, Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu’nun Siyasette Psikolojik Kavramlar sunumu, Ünal Çevkiöz’ün Dış Politika sunumu yer alacak. Toplantının ilk bölümünün ardından Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, hayatını kaybeden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün cenazesinin ardından partisinin toplantısına katılacak.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P