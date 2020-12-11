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CHP’li Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı
Korona virüse yakalanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Politika 11.12.2020, 11:03
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Korona virüse yakalanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 28 Kasım’da yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanması sonrası evde karantina altına alınmıştı. Evde karantinası sürerken akciğerlerinde tutulum, kalpte de çarpıntı oluşması üzerine Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Ağbaba’nın tıp merkezinde tedavisine devam edildiği kaydedildi.Diğer yandan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Veli Ağbaba’yı hastanede ziyaret ettim. Kovid-19 nedeniyle akciğerlerinde oluşan tutulumdan dolayı tedavisi hastanede devam ediyor. Ziyaretler yasak, herkese selamları var en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.
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