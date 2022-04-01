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CHP’li Sol, Kılıçdaroğlu’na, Türkiye Kadın Kooperatifleri projesini anlattı

Cumhuriyet Halk Partisinde çeşitli görevlerde bulunan iş kadını Şafak Sol, ’Türkiye Kadın Kooperatifleri’ projesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na anlattı.

Politika 01.04.2022, 10:11
CHP’li Sol, Kılıçdaroğlu’na, Türkiye Kadın Kooperatifleri projesini anlattı

Cumhuriyet Halk Partisinde çeşitli görevlerde bulunan iş kadını Şafak Sol, ’Türkiye Kadın Kooperatifleri’ projesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi iş kadını Şafak Sol, partisinin Ankara’daki TBMM CHP Grup toplantısından sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu. Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Sol, burada CHP liderine ’Türkiye Kadın Kooperatifleri’ projesini anlattı. CHP’li Sol, kadın kooperatiflerinin ve kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımını sağlamak için Türkiye Kadın Kooperatiflerinin hayata geçirildiğini söyledi.

"Köy Enstitülerinden ilham aldım"

CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından beğeniyle karşılanan proje hakkında bilgi veren CHP’li Şafak Sol, "Projeyi hazırlarken ilk önce savaştan yeni çıkmış, yorgun ve nitelikli iş gücü olmayan Türkiye Cumhuriyetini medeniyetlerin üstüne taşımak, Anadolu’da bin yıldan uzun süren feodal, ataerkil yapıda görünmez kast sistemini kırıp, toplumun üretime katılmasını isteyen Atatürk’ten ve ülkenin gençlerini bir kıvılcım gibi görüp yetiştiren Köy Enstitülerinden ilham aldım" dedi.

Sol açıklamasında, Türkiye Cumhuriyetinin ve CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün; "Kanaatim odur ki muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zekâ ve maharetleri birleştirmektir" sözünü hatırlattı.

Kılıçdaroğlu’nun kooperatif konusuna hassasiyeti etkili oldu

TOBB KGK Sektörler Arası İş Birliği, TOBB KGK İcra Kurulu ve İZTO Sağlık Komitesi görevlerini de yürüten Sol, "İkinci ilham noktam iki yıl önce ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun diğer partilerden öne çıkarak kooperatifler konusuna hassasiyetle eğilmesi oldu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Toplumsal eşitlik ve kadının diğer çağdaş toplumlardaki gibi ekonomik özgürlüğünü kazanması, toplumun ilerlemesine katkıda bulunmasıdır. Güçlü kadınların yetiştireceği çocuklar ile güçlü, refah bir topluma daha kolay ulaşmaktır" dediğine dikkat çeken CHP’li Sol, "Türkiye Kadın Kooperatiflerinin ’CHP kadın kooperatifleri kalkınma programı’ ışığında, on binlerce kadının ticari ilişkilerine sunacağı ücretsiz erişim imkanı ile kültürel barışı ve farklı satış kanallarının yolunu açacak. Doğu ile batının yollarını bağlayıp, doğu ve batının kadınlarını buluşturacak. Türkiye Kadın Kooperatifleri farklı bakış açısı ile bizden sonra gelecek nesillere alternatif geçim kaynakları üretmek için ayakları yere basan, sürdürülebilir bir miras. Yoklukla mücadelenin en önemli araçlarından olan kadın kooperatiflerinin ve kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımını sağlamak için ’Türkiye Kadın Kooperatifleri’ hayata geçirildi” diye konuştu.

"Proje, bilgi güvenliği yüksek güçlü teknoloji ile yazıldı"

Şafak Sol, "Kadın kooperatiflerimizin sorunları belli, nasıl müdahale edilmesi gerektiği de. Kadınlara ve kooperatiflere alternatif kaynaklar bulunmalı ve bu konularda kadınlarımız ve kooperatiflerimiz bilinçlendirilmeli" şeklinde konuştu.

CHP’li Sol, şöyle devam etti:

"Proje bulut alt yapısı gelişmiş, bilgi güvenliği yüksek güçlü teknoloji ile yazıldı. Portal arka planını, il ve ilçelerde hedeflenen çalışma detaylarını anlatırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçen diyalogda bu hedef doğrultusunda sorunların üstesinden gelineceği konusunda görüş ve önerilerinde ortak noktada olması gereken yaklaşımın temel unsurları böylece belirginleşti. Biz Atatürk’e özde sahip çıkmayı başarabilirsek; değişen koşullara rağmen sorunlarımızın giderek çözüleceğine çağdaş uygarlık yolunda, sosyal ve ekonomik yönden gelişeceğimize inanıyorum" açıklamasında bulundu.

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