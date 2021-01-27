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CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na Prof. Dr. Bingöl’den sert yanıt

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun belediye için yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

Politika 27.01.2021, 10:50
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CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na Prof. Dr. Bingöl’den sert yanıt

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun belediye için yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun bir yayında ’’Diyarbakır kayyumunun yasal olsa da etik ve ahlaki olmayan maaş-dışarıdan getirilen çalışanlar konusunda yapılan haberden dolayı tebrik etmemiz gerekiyor’’ ifadelerine tepki gösteren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, “Tanrıkulu Diyarbakırlısınız, İstanbul milletvekilisiniz, etik anlayışınıza göre ithal misiniz, ihraç mısınız?’’ dedi. Sezgin Tanrıkulu’nun Diyarbakırlı olduğu ve CHP İstanbul Milletvekilliği yaptığına atıfta bulunan Bingöl, kendi durumlarını görmezden gelip aynı durumda olan başkalarını karalamanın etik olmadığını söyledi. Bingöl, “Yüzlerce yatırım ve hizmetle Diyarbakır’ın çehresinin değişmesini hazmedemeyen terör örgütü, yandaşları ve bu gelişmelerden menfaatleri zedelenenler; Diyarbakır’daki güzel gelişmelerde emeği olanları hedef tahtasına oturttular. Tanrıkulu’na soruyorum, ’Diyarbakırlısınız, İstanbul milletvekilisiniz, etik anlayışınıza göre ithal misiniz, ihraç mısınız? CHP idaresindeki belediyelerde, aynı kadroların sayısı ve özlük hakları nelerdir?’ Son 5 yılda teröre karşı verilen mücadele meyvelerini vermeye başladı. Diyarbakır’a huzur geldi. Son bir yılda, şehrin çehresi değişmeye başladı. Terör tehdidiyle kapanmış olan Lice Mermer Fabrikaları açıldı. Diyarbakır Surlarında, tarihin en büyük restorasyonu başladı. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa’dan oluşan Mezopotamya’nın altın üçgeni turizm destinasyonu için turlar başladı. Zerzevan kalesi ve Mitras tapınağı National Geographic dahil olmak üzere turizm otoritelerinin ilgi odağı oldu. 2020 yılında Diyarbakır, tarihinin en büyük yatırımlarını aldı. Bu kapsamda 241 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. İş dünyası Diyarbakır’a 1.81 milyar lira sabit yatırım yaptı. Bu yatırımlar için 16 bin istihdam taahhüdünde bulunuldu. Diyarbakır çağrı merkezleri ve e-ticaret için en önemli merkezlerden birine dönüştü. 2020 yılında kapanan her şirkete karşı, şehirde 9 yeni şirket açıldı. Silvan Barajı Dolgu inşaatı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle tamamlandı. Aynı törenle Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete alındı. 21 Ocak günü 21’de buluşalım hashtag’i ile Diyarbakır, Türkiye’nin gündemini belirledi. Diyarbakır’a yapılan en büyük davet gerçekleşti” diye konuştu.

“Diyarbakır’ın çehresinin değişmesini hazmedemiyorlar”

Bingöl, Diyarbakır’ın çehresinin değişmesini istemeyenlerin bu güzellikleri hazmedemediğini dile getirdi. Bingöl, “Yüzlerce yatırım ve hizmetle Diyarbakır’ın çehresinin değişmesini hazmedemeyen terör örgütü, yandaşları ve bu gelişmelerden menfaatleri zedelenenler; sahibi belli olmayan hesaplar, örgüt gazeteleri, haksız menfaat odaklarının yayın organları üzerinden asılsız haberlerle Diyarbakır’daki bu gelişmelerde emeği olanları hedef tahtasına oturttular. Son yaptıkları asılsız haberlerle, belediyede göreve başlayan üst düzey yöneticileri, memleketleri üzerinden yargılayan, yanlış rakamlarla kamuoyunu yanıltan odaklar, CHP İstanbul Milletvekili, Diyarbakırlı Sezgin Tanrıkulu’nu da aralarına kattılar. Sezgin Tanrıkulu, sosyal medyada kendisiyle yapılan röportajdan sonra haberi yapan gazeteyi; ’Diyarbakır kayyumunun yasal olsa da etik ve ahlaki olmayan maaş-dışarıdan getirilen çalışanlar konusunda yaptığı haberden dolayı tebrik etmemiz gerekiyor’ diyerek, kara propagandanın gönüllü destekçisi oldu. Bingöllüyüm ve Diyarbakır’daki görevim nedeniyle Sezgin Tanrıkulu tarafından ithal olarak tanımlandım. Tanrıkulu Diyarbakırlısınız, İstanbul milletvekilisiniz, etik anlayışınıza göre ithal misiniz, ihraç mısınız? CHP idaresindeki belediyelerde, aynı kadroların sayısı ve özlük hakları nelerdir? Açıklar mısınız, kıyaslar mısınız? Hadi buyurun” açıklamalarını yaptı.
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