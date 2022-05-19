CHP’li Öztrak: “Atatürk ülke gençlerinin önünde ufuk açmıştır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere ufuk açtığını ve bu ülkeyi onlara emanet ettiğini ifade etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde CHP Samsun İl Başkanlığı ve çeşitli derneklerin katılımıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Partililer ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anıta çelenk sunumu ile devam etti.

Programa katılan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli günlerden bir tanesi. Atatürk, 15 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul’dan yola çıkarken ‘Kafes açıldı, önümde koskoca bir alem. Kanatlarımı çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiyim’ diyor. 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak bastığında tüm milletimizi o kafesten çıkartmaya hazırlanıyor. Tüm milletimizin önünde o koskoca alemi açmaya hazırlanıyor. O alem ki bu milleti yok sayıyor, yok saymaya çalışıyor. Mustafa Kemal Atatürk, belki de dünyanın en şanlı mücadelelerinden bir tanesini emperyalizme karşı ezilen ulusların büyük ve örnek mücadelesini Samsun’da başlatıyor” dedi.

“Atatürk ülke gençlerinin önünde ufuk açmıştır”

Öztrak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ı gençlere armağan ettiğini hatırlatarak, “Cumhuriyet’i gençlere emanet ediyor. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in kurucusu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu, ‘Benim iki büyük eserim var; biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’ diyen partinin ebedi lideri, bu ülkenin önünde öyle bir ufuk açmıştır ki, bu ülkenin gençlerine öyle bir miras bırakmıştır. Bu noktadan ülkenin geriye gitmesi artık mümkün değildir. Buna yeltenenler olduğunda gençlerimiz bu geriye gidişi hemen silip atacaktır” diye konuştu.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel’in de bir konuşma yaptığı programa CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, CHP temsilcilerinin yanı sıra partililer, sivil toplum kuruluşları, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.