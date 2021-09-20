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CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Disiplin Kuruluna sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Fethiye Belediye Başkanı’nın Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Politika 20.09.2021, 16:18
CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Disiplin Kuruluna sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Fethiye Belediye Başkanı’nın Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlenen MYK sonrasında açıklamalarda bulundu. Öztrak, geçtiğimiz günlerde bir vatandaşa küfür ettiği videoları sosyal medyaya sızarak gündem olan Fethiye Belediye Başkanı’nın disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

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